Kadıköy’ün yaşlıları tez konusu oldu

Tezinde Kadıköy Belediyesi’nin yaşlılara yönelik projelerini de inceleyen Sosyolog Merve Tunçer, ilçedeki 70 yaş üstü bireylerle görüşerek beklentilerini de sordu

Bilgi Üniversitesi’nde Sosyoloji yüksek lisansını tamamlayan Sosyolog Merve Tunçer, Kadıköy Belediyesi’nde “Kentsel Yaşlanma ve Kent Hakkı: Kadıköy’deki Yaşlıların Deneyimleri” başlıklı teziyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları Onur Temurlenk ile Bahar Yalçın’ın da izlediği sunumunda Tunçer, İstanbul’da 65 yaş üstü nüfusun genel nüfusa oranının yüzde 6,35 iken Kadıköy’de yüzde 17,7 olduğuna dikkat çekerek, Kadıköy’deki yaşlı nüfusun diğer semtlerden yüksek olduğunu tespit ettikten sonra tezini Kadıköy geneline yoğunlaştırdığını belirtti. Sosyolog Tunçer, Kadıköy Belediyesi’nin bu konuda yaptığı çalışmaları ve projeleri de incelediğini ifade etti.

Yaklaşık 1 yıl süren tez çalışması sırasında Kadıköy’ün çeşitli semtlerinde yaşayan 70 yaş üstü bireylerle mülakatlar yaptığını belirten Merve Tunçer, Kadıköy Belediyesi’nin Gönüllü Evleri, Evde Bakım Hizmeti, Kuaförlük, Engelli Taksi, Sosyal Yaşam Evi projelerinin dikkat çektiğini de vurguladı. Tunçer, “Kadıköy Belediyesi’nin Sosyal Yaşam Evi başarılı bir uygulama olduğundan Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaşlı Dostu Kentler Ağı’na üye oldu. Çünkü burada insanlar, oradaki yaşlılar birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Bir sürü etkinliklere katılıyorlar. Sosyalleşiyorlar. Çok iyi bir uygulama. Gönüllü evleri de iyi çalışmalar yapıyor. Oraya gençler de geliyor. Dolayısıyla kuşaklararası iletişimi de güçlendiren bir yer” dedi.

70 yaş üstü Kadıköylülerle yaptığı görüşmelerde Kadıköy’de yaşamamın ayrıcalık olduğunu sıkça duyduğunu, ilçedeki parkların, uzun sahil şeridine sahip olmasının, yaşlı nüfusun en çok hoşuna giden özellikler olduğunu da belirten Merve Tunçer, kentsel dönüşüm dolayısıyla kaldırımlarda yürümekte zorlandığını, düşüp sakatlanmaktan korktuğunu söyleyenlerin de olduğunu ifade etti.

Tunçer, “Kadıköy’deki yaşlılar kentsel dönüşümün bitmesini istiyorlar. Bir an önce inşaat gürültüsünün, kirliliğin bitmesini istiyorlar. Yaşlıların gidebileceği, vakit geçirebilecekleri yerler istiyorlar. Belediyenin böyle yerler açmasını istiyorlar. Ücret olarak makul olan hem de manzarası olan, açık havada yerler istiyorlar” şeklinde sözlerini tamamladı.