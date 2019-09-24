Kadıköy’ün 'hava'sı yerinde

İngiltere merkezli gezi dergisi Time Out, dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken “En Havalı 50 Semt” arasında Kadıköy’e bir kez daha yer verdi. Kadıköy, Moda ile listede 42’inci sırada yer aldı.

Fotoğraflar: Şahan Nuhoğlu

Kadıköy, İngiltere merkezli gezi dergisi Time Out’un, dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken ‘en havalı 50 semt’ arasına bir kez daha girdi. Geçtiğimiz yıl İngiltere merkezli gezi dergisi Time Out’un dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken ‘en havalı 50 semti’ arasına giren Kadıköy bu yıl da sırasını kaptırmadı.

27 BİN OYLA 42. SIRADA

Geçtiğimiz yıl 43. sırada yer alan Kadıköy bu yıl da Moda ile 42.sırada yer alıyor. Dergi editörleri ve okuyucuları olmak üzere 27 bin kişinin oylarıyla belirlenen listede birinci sırada Portekiz’in başkenti Lizbon’un semti Arroios var.

Time Out dergisi tarafından belirlenen listede ziyaretçilerin “turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı” yerler yer alıyor.

Dergi “Yeni mekânlar açılıyor mu?” “Gezginlerin kentin geleceğin sanatını, kültürünü, yemeğini ve içeceğinin en iyisini keşfedebilecekleri bir yer mi?” “Çoğu insanın orada yaşamaya parası yetiyor mu?” gibi sorularla semtin yaşanabilirliğini, rahatlığını, beğenilmesini ve yeme içme olanaklarını değerlendiriyor.

42. sırada yer alan Moda için “Asya yakasında Marmara Denizi kıyısında bulunan Kadıköy semtinin Moda olarak bilinen köşesi son birkaç yılda popülerlik kazandı. Burada yüzlerce yeni bar, kafe, restoran ve modaya uygun butik açıldı; burası, İstanbul’un bugünlerde nasıl bir yer olduğunu öğrenmek isteyenler için mutlaka görülmesi gereken bir yer” denildi.

Kadıköy’ün Avrupa yakasından daha rahat bir havaya sahip olduğu değerlendirmesi yapılan haberde görülmesi gereken yerler arasında tarihi balık çarşısı, Süreyya Operası, Antikacılar Sokağı, Kadıköy Sineması, Rexx Sineması gibi yerler yer alıyor.