Kadıköy’ün “Genç Tesla”sı

Twitter’da paylaştığı ödeviyle binlerce etkileşim alan “Genç Tesla” Talha Kürşad Eraslan ile konuştuk

Geçtiğimiz haftalarda GencTesla adlı twitter hesabının attığı video binlerce etkileşim aldı. Videoda bir çocuk hurdalıktan, sokaktan ve çöpten bulduğu malzemelerle uzaktan kumandalı yaptığı aracı tanıtıyordu. Hemen sonrasında aracı “Geri Dönüşüm” teması altında Teknoloji Tasarım dersi için yaptığını fakat hocanın beğenmeyerek kendine bağırdığını anlatıyordu. Videonun açıklama kısmında ise “Geri dönüşüm temalı tamamen çöp ve hurdalıktan alınan malzemelerle yaptığım ödevime hocamız hem çok bağırdı hem ‘0’ verdi. Benim projemin afişini hazırlayan arkadaşım ve dondurma çubuklarından kalemlik yapanlar 100 tam puan aldı.” yazıyordu. Konu twitter kullanıcılarının ilgisini çekti ve çok kısa süre içerisinde 6 binin üzerinde “retweet” ve 33 binin üzerinde beğeni aldı. Yüzlerce kişi hesaba destek mesajları atarken Genç Tesla’ya Gazete Kadıköy ulaştı. 13 yaşındaki Talha Kürşad Eraslan ile yaşanan olayı, elektriğe olan merakını ve eğitim sistemini konuştuk.

“KARMAŞIK DEVERLERE BAŞLADIM”

Merhaba Talha, öncelikle bize kendinden bahseder misin?

Adım Talha Kürşad Eraslan. 13 yaşındayım. 8.sınıfı bitirdim. Sakarya’lıyım.

Elektriğe ilgin ne zaman başladı?

4 yaşımda babam eve bilgisayar almıştı. Merak ede ede kendi kendime bilgisayar kullanmayı öğrendim. Ardından anneme gördüğüm harfleri sorarak kendi kendime okuma yazmayı çözdüm. Ama ilk devrelere 2. ve 3. sınıflardayken başladım. Şimdi ise basit devreleri geçtim. Artık daha karmaşık devrelere ve programlamaya başladım.

Genç Tesla Twitter hesabını hangi amaçla açtın?

Ben Twitter hesabımı bir kaç ay önce açtım. Youtube’dan takip ettiğim birkaç hesabı Twitter’dan da takip etmek istediğim için açtım. İsim olarak da çok büyük hayranı olduğum Nikola Tesla’nın adını düşündüm. Eski adım Çakma Tesla’ydı. Artık Çakma Tesla değil “Genç Tesla”… İsim yüzünden çok eleştiri aldığım için değiştirdim

“ANI OLSUN DİYE ÇEKMİŞTİM”

Seni binlerce insana tanıtan olayı bir kez daha anlatır mısın?

Teknoloji Tasarım hocamız bize geri dönüşüm temalı bir proje yapmamızı istedi. Çok mutluydum çünkü aklıma mükemmel bir proje geldi. Hemen yapmaya başladım gece bitti. Ertesi gün okula gittim. Teknoloji Tasarım dersinden önce tüm derslerin hocaları çok beğendi. Ancak Teknoloji Tasarım hocamız kızdı, çok bağırdı. Hatta şöyle bir şey dedi, “Yarım aklınla araba yapmaya çalışıyorsun. Çarpılacaksın, başına bir şey gelecek, delirdin mi?” Oysa ki hocanın belirttiği sınırlardan çıkmadım. Son derece tehlikesiz malzemeler kullandım. Aküyü bile hurdalıktan bulup tamir edip tekrar çalışır hale getirdim. O kadar uğraşmama rağmen hocamızın beğenmemesi beni çok üzdü. Çok sinirlendim. Ve hemen bu videoyu çektim. Ama ben bunu bir anı olarak kalır diye düşündüm. Bu kadar insana ulaşacağını aklımın ucundan bile geçirmezdim.

“VAZGEÇMEMEM GEREKTİĞİNİ ANLADIM”

İnsanlardan nasıl bir tepki geldi? Bu olay ve sonrasında olanlar sende nasıl değişikliklere yol açtı?

İnsanların hepsi inanmadı. Pirim yapıyor dediler. Ama çok güzel binlerce destek mesajları da aldım. Yaşadığım olaydan çok büyük hayat dersleri çıkardım. Hayallerimin peşinden gitmem gerektiğini ve asla vazgeçmemem gerektiğini anladım.

Öğretmeninle daha sonra konu üzerine görüştünüz mü?

Öğretmenim çok bağırdığı için tekrar beni azarlar yine bağırır diye korktum ve bir şey diyemedim.

İlerde yapmak istediğin bir meslek var mı?

Elektrik Elektronik, Mekatronik, Bilgisayar veya Haberleşme Mühendisliği istiyorum.

“ENDİŞELERİM VAR”

Türkiye’deki eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsun? Seni ilgi alanlarına yakınlaştıran mı yoksa uzaklaştıran bir sistem mi?

Çok fazla hatalar var bence. Bir kere yıllarca İngilizce eğitimi alıyoruz. Yazıları okurken çeviri yapabiliyoruz fakat konuşulan hiçbir şeyi anlamıyoruz. Çok daha farklı öğretilebilir. Bu sadece bir örnek. Hayallerim konusunda endişelerim var. Tamamen uzaklaştırıyor diyemem ama öğrencinin ilgi alanlarına göre eğitim verilmiyor. Liseyi bilmiyorum. Amacım fen lisesini kazanmak ve geleceğimi garanti altına almak.