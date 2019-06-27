Kadıköy’ün geleceği planlanıyor

Beş yıllık stratejik plan hazırlığına başlayan Kadıköy Belediyesi kentin geleceğine dair sözü ve önerisi olan herkese çağrı yapıyor

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesi için üzerine düşen görevleri stratejik plan vasıtasıyla gündeme alan Kadıköy Belediyesi, 5 yıllık faaliyetlerinde atık yönetiminden eşitsizliklerin azaltılmasına, iklim krizinden nitelikli eğitime birçok alanda atılım yapmaya hazırlanıyor.

#ANLATKADIKÖY

Kadıköy Belediyesi, nüfusu 50 binin üzerindeki tüm belediyelerin her beş yılda bir yapmak zorunda oldukları ve belediyelerin yol haritası olarak tanımlanan Stratejik Plan hazırlıkları için kolları sıvadı. Belediye, 2020-2024 Stratejik Planını oluşturmak için vatandaşların, muhtarların, akademisyenlerin, STK’ların ve demokratik katılımın önemli bir ayağı olan Kadıköy Kent Konseyi’nin aktif katılımıyla Kadıköy’ün mevcut durumunu analiz edecek ve Kadıköy’ün geleceği birlikte çizilecek. Kadıköy’de yaşayan, çalışan, sosyalleşen herkesin kente dair öneri ve görüşlerini almayı hedefleyen belediye 2020-2024 yılları Stratejik Planı için “Anlat Kadıköy” isimli dijital katılım platformu oluşturdu. Kadıköy’ün 21 mahallesine dair bilgilerin ve belediye hizmet ve kurumlarının yer aldığı sitede mahallelerin nüfus dağılımlarının yanı sıra eğitim, sağlık, kültür, dini kurumların ve parkların bilgileri yer alıyor. Katılımcılar mahalleyle ilgili düşüncelerini veya önerilerini “Değerlendirme Formu” ve “Öneri Formu” kanalıyla belediyeye iletebiliyor. Kısa sürede ilgi toplayan “Anlat Kadıköy” (https://anlat.kadikoy.bel.tr/) sitesine iki hafta içinde 6 bin 500 kullanıcı giriş yaptı, bunların bir kısmı da görüş ve önerilerini paylaştı.

Afet yönetiminden atık yönetimine, çocuk haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine, iklim krizinden kent estetiğine 33 farklı başlıkta değerlendirme ve önerilerin toplandığı site, iki hafta daha aktif olacak. Anlat Kadıköy platformu üzerinden toplanması sürecek olan öneriler, 10 Temmuz’da başlayacak ve yaklaşık 10 gün sürecek olan Kadıköy Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planlaması Çalıştayı’nda kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

MAHALLE TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Belediye, “Anlat Kadıköy” isimli dijital katılım platformu dışında 29-30 Haziran günlerinde de mahallelerde toplantılar yapacak. 21 mahalleyi kapsayan 10 bölge toplantısıyla mahalle sakinleriyle biraraya gelinip kentin geleceği konuşulacak. Kent Konseyi’nin yapmakta olduğu mahalle STK toplantılarının hemen ardından başlayacak bu toplantıların raporları da stratejik plan çalıştaylarının önemli bir girdisi olacak.

HER AŞAMADA KATILIMCI SÜREÇ

Anlat Kadıköy platformu ve mahalle toplantılarından gelen verilerin dışında, alanında uzman isimlerin yer aldığı odak grup toplantılarında da çeşitli konular derinlemesine ele alınacak. Toplumsal eşitlik, kent estetiği ve planlaması, gıda güvenliği ve kooperatifleşme gibi alanlarda yapılacak olan odak gruplara, akademisyenler, STK’lar ve insiyatifler katılacak. Ayrıca tüm bu süreç boyunca paydaş olan muhtarlar, akademisyenler, STK temsilcileri, Kent Konseyi ve mahalleliler, stratejik planın karar çalıştaylarında da yer alarak katılımcı sürecin her aşamasında yer almış olacak.

5 YILLIK KLAVUZ OLACAK

Stratejik plan çalışmalarını mümkün olan en geniş katılım düzeyiyle geçirecek olan Kadıköy Belediyesi, hazırlayacağı planı Ekim 2019 belediye meclisinde gündemleştirecek ve onaylanan planı 2020-2024 faaliyet döneminin başvuru kılavuzu olarak rehber edinecek. Gerek duyulması halinde ise 2 yıl sonra planda güncelleme yapılabilecek.

STRATEJİK PLAN MAHALLE TOPLANTI TARİHLERİ