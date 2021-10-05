Haftalık Bağımsız Gazete 05 Ekim 2021
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Kadıköyün arıları bal yaptı

Rizeli Fatih Bostan'ın Kadıköy'de işlettiği bakkalın önündeki ağaca yerleştirdiği karakovanda arılar bal yaptı. Bostan, çıkan balı mahalleli ile paylaştı

Kadıköyün arıları bal yaptı
Seyhan Kalkan Vayiç

Kadıköy Kuyubaşı'nda 24 yıldır bakkal işleten Rize Çayeli doğumlu Fatih Bostan, babasının hatırasını yaşatmak için bakkalın önündeki ağaca, babasının yaptığı karakovanı yerleştirmişti. Fatih Bostan ile karavonanın hikayesinin haberini yapmak için dört ay önce biraraya gelmiştik. Aradan geçen dört ayın ardından karakovandan müjdeli haber geldi,  Kadıköyün arıları balı yaptı ve kovandan ilk ballar alındı. 

“TADINA BÜTÜN MAHALLELİ BAKTI

Karakovanın hikayesine yer verdiğimiz haberde “Arının yuvasına zarar vermezsen arı da sana zarar vermez. Rize'nin karakovanı Kadıköylü arılara ev oldu. Şu an çalışıyorlar. Dört ay sonra belli olacak balın olup olmadığı. Kadıköyün balı olacak. Çıkan balı paylaşacağım. Tadına bütün mahalleli bakacak.” diyen Bostan, şu anki düşüncelerini de şöyle paylaştı: “Mahalleli arıları çok sevdi. Onlar Kadıköyün arıları. 6-7 kilo bal yaptılar. Söz vermiştim bal olursa paylaşacağım diye. O sözümü tuttum. Bugün o kadar mutluyum ki. Bal oldu ve bütün mahalleli tadına baktı. 24 yıldır esnafım, en büyük keyfi balı paylaştığımda yaşadım.” 

“ÇİÇEKLERİMİZİN KATKISI OLDU”

Balın tadına bakan mahalle sakini Haldun Güçlü, “Karakovanı ilk koyduğu zaman memleket özlemi çekiyor dedim. Sonra arılar gelecek mi kovanı yuva olarak görecekler mi diye merak ediyordum. Sonra arılar gelmeye başladı, şimdi de onların balını yedik. Muhteşem bir olay. Hakiki bal nedir diyenler bu balı tatmalılar. Mahallenin ağaçlarının ve çiçeklerinin balı.” derken diğer bir mahalle sakini Sezai Oğuz da şunları söyledi: “Kovan konduğu zaman şaşırmıştık. Şimdi balı yedik. Bizim için büyük sürpriz oldu. Bizim çiçeklerimizin katkısı oldu. Farklı çeşit çiçekler olduğu için lezzeti de oradan geliyor. Gerçekten güzel ve doğal bir bal.”

Etiketler; #bal #arılar #karakovan #kuyubaşı #kadikoy
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