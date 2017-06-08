Kadıköylü öğrenciler projelerini sergiledi

Kadıköylü öğrenciler bilim fuarında tasarlayıp yaptıkları her biri bilgi, yetenek ve emek isteyen projeleriyle gurur verdi

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kadıköy Bilim Kültür ve Sanat Şenliği 7 Haziran Çarşamba günü Kadıköy Mesleki ve Teknik A nadolu Lisesi’nde düzenlendi. Öğrenciler fuarda, öğrendikleri bilgilerle tasarlayıp yaptıkları bilim, sanat ve kültürel projelerini sergiledi.

Fuara Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından fuarın açılışını Kaymakam Tuncay Sonel öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi.

37 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, yaptığı konuşmada, “Öncü Kadıköy’de Önceliğimiz Öğrencilerimiz isimli projemize hepiniz hoş geldiniz. Eğitim bireye bilgi beceri alışkanlık ve tavırlar kazandırma etkinliğidir. Bizim amacımız insanı, hem kendisi hem de toplum için bir değer kazanması ve bunu kazanacak seviyeye getirmektir. Kadıköy’de resmi ve özel 154 okulumuz var. Yaklaşık 60 bin öğrencimiz var. Bu projeyi yaparken çocuklarımızı çok yönlü nasıl eğitebiliriz onlara neler kazandırabilir, nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Bunu öğretmenlerimize sorduk. Anket sonucuna göre 40 ana başlıkta bir proje geliştirdik. Projenin başarılı olduğu bugün etkinlik alanında görülmekte. Yaklaşık 37 bin 39 öğrenci etkinliğe katıldı. Bu da yüzde 70’e yakın bir sayıyı ifade ediyor. 2 bin 450 öğretmenimiz etkinliğe katıldı. Çocuklarımıza istek ve kabiliyetlerin e göre etkinliğe katılmasını önerdik. Tüm öğretmen, veli ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

HEM AKILLI HEM ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Atatürk Fen Lisesi öğrencisi Muratcan Çakmak ve Yunus Emre Çatalçam’ın birlikte yaptığı elektrikli otomobil fuarın ilgi gören tasarımlarından biriydi. Muratcan ve Yunus Emre, Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk’e tasarladıkları aracın özelliklerini anlattı. Öğrenciler daha verimli ve sağlam araç tasarlamayı amaçladıklarını anlatırken, yaptıkları aracın trafikte öndeki araç ile arasındaki mesafeyi ayarlayan mesafe takip sistemi olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLERİN 3 BOYUTLU YAZICISI

Fuarda öğrencilerin kendi imkânlarıyla ve daha ucuza imal ettiği günümüzün son teknolojik ürünleri arasında yer alan 3 boyutlu yazıcı da vardı. Bu sayede öğrencilerin 3 boyutlu çizim ve yazım mantığını kavramaları sağlandı. Öğrenciler piyasada olmayan farklı bir tasarım yaptıklarını söyledi.

“GERİDÖNÜŞÜM TABLOSU”

Fuarda ilginç fikirlerle yola çıkılarak yapıla n çalışmalar da dikkat çekti. Öğrencilerin, “Geridönüşüm tablosu” adını verdiği ve çöp olarak değerlendirilen atık malzemelerden yaptığı tablo da bunlardan bir tanesiydi.

50 YILLIK TOHUMLAR

Öğrenciler fuar kapsamında yaptıkları projede günümüzde kullanılan tohumlarla 50 yıl önceki tohumların karşılaştırılmasını da yaparken, bu tohumların çoğalması için okul bahçesinde küçük bir bahçe de yaptılar. Projede 50 yıllık tohumlar, öğrencilere kendi bahçelerinde de yetiştirilmesi için dağıtıldı.