Kadıköylü öğrenciler Polonya’daydı

Kadıköy İstanbul Anadolu Lisesi, 2016 yılından beri yürüttüğü AB Hayat Boyu Öğrenme Erasmus + Stratejik okul Ortaklığı “We are all citizens of the World, our culture is our identity” isimli proje dahilinde 20-26 Ekim tarihleri arasında Polonya’daydı. Proje koordinatörü müzik öğretmeni Sezen Özzeybek, müdür yardımcısı Zehra Kardeş ve İngilizce öğretmeni Hilal Yiğit Bilir ile birlikte beş öğrenci Polonya’daki etkinliklere katıldı.

Proje ve Polonya ziyaretiyle ilgili müdür yardımcısı Zehra Kardeş şunları söyledi: “İtalya ve Polonya ile yapılan bu ortaklık çalışmasında bir çok öğrenci ve öğretmenle gerçekleştirmeye çalıştığımız hedefimiz kültürler arası empati ve insanlar arası toleransın sağlanabilmesi için bir zemin oluşturmaktır. Bu çerçevede Polanya’nın Stargard şehrinde yaratıcılık ve paylaşım üzerine etkinlikler gerçekleştiren öğrencilerimiz farklı deneyimlerle karşılaşmış, yaratıcılıklarını keşfetme imkanı bulmuşlardır. Aynı zamanda Szczecin şehrindeki IV Licecium Ogalnokszlal Cace okulunda düzenlenen Art Academia profesörlerinin eşliğinde iki gün boyunca grafiti çalışması gerçekleştirmiş ve bu ortak çalışma sayesinde birliktelik ruhunu hissederek, bir ürün ortaya koymuş ve dostluklara adım atmıştır. Bu proje ve etkinlikler sayesinde okulumuz öğrencilerinden dünyaya bakışında farklı bir pencere açmak öncelikli hedefimizdir. Bizler bu dünyanın vatandaşı ve kültürün birer parçasıyız. Eğitimciler olarak hedefimiz dünyaya yaratıcı, eleştirel, toleransı yüksek, hoşgörülü bireyler yetiştirmektir.”