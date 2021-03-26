Kadıköylü öğrenciden Türkiye birinciliği

Burdur Bucak Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın yazılışının ve kabulünün 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması”nda Kadıköy Çamlıca Kız Lisesi öğrencisi Esma Hatice Köten Türkiye birincisi oldu

Bucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilerek 16 Şubat 2021 ile 8 Mart 2021 tarihleri arasında İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmaya tüm illerden öğrenciler katıldı. Bucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Besili başkanlığında toplanan komisyon tarafından değerlendirmeler sonuçlandı.



Yapılan değerlendirmelere göre lise kategorisinde Türkiye birincisi İstanbul Kadıköy’den Çamlıca Kız Lisesi öğrencisi Esma Hatice Köten, ikinci Bursa Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi öğrencisi Ceylan Baghırova, üçüncü Kocaeli Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden Serpil Polat oldu.



Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Bucak Belediyesi tarafından kendilerine ulaştırılacak.