Kadıköy’den Nijerya’yı HARİTALADILAR!

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü’nde, Missing Maps Projesi kapsamında yaklaşık 50 gönüllü, insani yardım kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunabilmek için Nijerya’yı Kadıköy’den haritalandırdı!

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) ortak projesi Missing Maps’in Türkiye’deki 3. haritalandırma etkinliği 19 Ağustos Dünya İnsanı Yardım Günü’nde Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)’de gerçekleşti. Yaklaşık 50 gönüllünün kayıt sistemiyle katıldığı etkinlikte saha ekiplerine destek olabilmek, insani yardım kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunabilmek için Nijerya’nın Niger State eyaleti haritalandırdı. İnsani yardım gönüllülerinin ve MSF dostlarının buluştuğu etkinlikte OSM Task Manager isimli uygulama kullanılarak deneyimli deneyimsiz birçok haritacı aldığı kısa eğitimin sonrasında bilgisayarlarıyla haritalandırma işlemine başladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren haritalandırmanın sonunda gönüllüler, Suriye’den Yemen’e, Afganistan’dan Nijerya’ya kadar çatışmayı sürdüren tüm taraflara seslenerek: “Siviller, hastalar, sağlık çalışanları, hastaneler ve insani yardım çalışanları hedef değildir” dedi.

“HARİTALANDIRMAYA ÖNEM VERİYORUZ”

Etkinlikle ilgili MSF Kuzey Suriye Program Direktörü Vekili Darikha Erketaeva ile konuştuk. MSF’nin silahlı çatışma, salgın hastalık ve doğal afet durumlarından etkilenen veya sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan insanlara acil yardım hizmeti veren uluslararası bağımsız bir tıbbi insani yardım kuruluşu olduğunu belirten Erketaeva, MSF’nin haritalandırma projesindeki faaliyetlerini şöyle anlattı: “Haritalandırmalar, saha çalışmalarımızda özellikle sahada çalışan ekiplerimiz için büyük önem taşıyor. İnsani krizlerde, çatışma ortamlarında, salgınlarda ve doğal afetlerde haritalandırmanın önemini bir kez daha anlıyoruz. İnsanlar zorunlu olarak göç ediyor, yerleşim yerlerini geride bırakmak durumunda kalıyorlar. Bunlara çeşitli nedenler sebep oluyor. MSF’yi yakından ilgilendiren afet hallerinde çoğu zaman ülkelerin güvenlik ve sağlık sistemleri de çökmüş oluyor. Bu olumsuz durumlar yaşanmadan önce risk taşıyan bölgelerin haritalandırmasına önem veriyoruz. Müdahale anında ekiplerimizin hızlı ve doğru bir şekilde hedefe ulaşabilmesi için haritalandırma çalışmalarını yapmalıyız.”

“GÖNÜLLÜLERİMİZ GÜZELLEŞTİRİYOR”

Projeyle ilgili olarak bir diğer konuştuğumuz HOT Proje Başkanı Macy Stapleton ise haritalandırmanın dünyanın zorlu bölgelerinde yaşamını sürdürmeye çalışan toplulukların güncel haritalar üzerinde görünür olmasını sağlamak olduğunun altını çizerek, “HOT ekibi olarak Kızıl Haç ve MSF ile birlikte 2014 yılından bu yana Missing Maps projesini geliştiriyoruz. İnsani yardım ve ekonomik kalkınma için gerekli olan haritaları hem geliştiriyoruz hem de bu geliştirmeleri yaparken açık veri kaynağı ve paylaşımlı verilerden yararlanma ilkesine bağlı kalarak çalışıyoruz. Bugün Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz 3. etkinliğimize imza atıyoruz. İlk etkinliğimizi de Dünya Mülteciler Günü’nde gerçekleştirmiştik. Bugün Kadıköy’de çok nitelikli bir katılım var. Mimarlar, öğrenciler, mühendisler… Hepsi de gördüğüm kadarıyla gerçekleştirdiğimiz insani yardım kuruluşlarına destek olma konusunda büyük mutluluk duyuyor. Projeyi güzelleştirenler gönüllülerimizin katılımı oluyor.” diye konuştu.

“HERKES HARİTALANDIRMA YAPMALI”

Haritalandırma faaliyetinde gönüllü olarak yer alan 22 yaşındaki Yeditepe Üniversitesi Tıp bölümü öğrencisi Umay Dilek, yaşadıklarından çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Tıp öğrencisi olduğumuz için zaten böyle bir sosyal sorumluluk projesi içinde yer almayı istiyorduk. Missing Maps projesi de erkenden bu işlere atılmamızı sağladı. Hiçbir çıkar gözetmeden vicdani bir iş yapıyorsunuz hem de birçok yerdeki insanlara dokunmuş oluyorsunuz. Aslında yardımlaşma dediğimiz şey tam olarak bu. Haritalandırma dediğimiz olay da çok kolay bir olay. Birkaç dakika harcadıktan sonra herkesin yapabileceği ve katkı sağlayacağı bir proje. Öğrencilerin bu projeye daha fazla katkı vermesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Etkinliğin bir diğer gönüllüsü ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İlke Esin Aydıner de projenin kendisi için bir hayli özel olduğunu söyleyerek, “MSF’nin projeleriyle yakından ilgiliydik, kendi okulumuza da davet etmiştik. Bütün bir yazı tatil havasında geçirmektense insanlık için bir şeyler yapmanın vicdana iyi gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Dilerim ki bundan sonra haritalandırma faaliyetleri daha sık yapılır. Her yaştan insanın yapabileceği bir faaliyet bu. İnternet üzerinden birkaç bina, yol ve cadde işaretlemek oldukça kısa süren bir aktivite. Böyle bir projenin içinde yer aldığım için büyük memnuniyet duyuyorum.” dedi.

MISSING MAPS PROJESİ NEDİR?

MSF, Kızıl Haç ve HOT tarafından geliştirilen Missing Maps projesi; insani krizler karşısında yerel ve uluslararası yardım kuruluşları ile bireylerin daha hızlı ve etkili bir biçimde harekete geçebilmeleri için henüz haritalanmamış bölgeler hakkında coğrafi veri toplanması ve haritalar oluşturulmasına dayanıyor.