Kadıköy’den Hiroşima’ya barış kuşları

Hiroşima’da ölen çocukların anısına Kadıköy’den bin turna kuşu uçurulacak. 17 Temmuz Salı günü düzenlenecek etkililiğe bütün çocuklar davetli

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri, 73 yıl önce Hiroşima’ya atılan atom bombası nedeniyle lösemi hastalığına yakalanan ve 12 yaşında hayatını kaybeden Sadoka Sasaki için anlamlı bir etkinlik düzenliyor. 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’ya atom bombası atıldığında 2 yaşında olan Sadako Sasaki, bombanın yaydığı radyasyon nedeniyle 12 yaşındayken lösemi (kan kanseri) oldu ve umutla kağıtları katlayarak turna kuşu yapmaya başladı. Ancak Sasaki 644. kuşu yaptıktan sonra sayıyı tamamlayamadan hayata veda etti. Ölümünden üç yıl sonra, 1958 yılında, Hiroşima’daki Barış Parkı’na Sadako’nun anıtı yapıldı. Her yıl 6 Ağustos’ta dünyanın dört bir yanından çocuklar, barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesi haline gelen kağıttan 1000 turna kuşu yaparak Sadako’ya gönderiyorlar.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri de 17 Temmuz Salı günü Rasimpaşa Mahallesi’nde 10.00 -17.00 saatleri arasında “Özgürlüğe ve umuda kanat aç! “Kadıköy’den 1000 turna kuşu havalanıyor” etkinliği düzenleyecek. Rasimpaşa Mah. Karakolhane Caddesi Ayios Yeorgios Rum Ortodoks Kilisesi önünde düzenlenecek etkinlikte kağıtlarla bin adet turna kuşu yapılacak. Çocukların yapacağı kağıttan turna kuşları Kadıköy’den Hiroşima’ya özgürlük ve barış için kanat çırpacak.