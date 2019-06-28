Kadıköy’de yelkenler Kabotaj Bayramı için açılacak

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. yılı, Fenerbahçe’de düzenlenecek yelken yarışlarıyla kutlanacak

1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun yıldönümünde kutlanan Kabotaj Bayramı, bu yıl Kadıköy’de yelken yarışlarıyla kutlanacak. İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle Fenerbahçe’de optimist yelken yarışları düzenlenecek. 7-15 yaş arasındaki çocukların yelken açacağı yarışlar 1 Temmuz Pazartesi saat 12.00’de Fenerbahçe’den başlayacak. Kız ve erkek kategorisinde düzenlenecek yarışlarda dereceye girenlere ödülleri saat 17.30’da düzenlenecek törenle verilecek. Ödül törenine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katılacak.

KABOTAJ HAKKI NEDİR?

Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması’yla 1923 yılında kaldırıldı. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’na göre; akarsularda, göllerde, Marmara Denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.