Kadıköy’de su kesintisi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım ve onarım çalışması nedeniyle 05 Kasım Salı günü 9 ilçede su kesintisi yapılacağını duyurdu. Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 6 ilçede 10 saat, 3 ilçede ise 20 saat süreyle bazı mahallelere su verilemeyecek.
Su kesintisi yapılacak ilçeler arasında Kadıköy de yer alıyor.
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 5 Kasım Salı saat 11:00’den itibaren Kadıköy'de 10 saat su kesintisi mahalleler şöyle:
Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe