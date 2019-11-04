Kadıköy’de su kesintisi!

İSKİ'nin bakım ve onarım çalışması nedeniyle 05 Kasım Salı günü Kadıköy’de bazı mahallelerde 10 saat su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım ve onarım çalışması nedeniyle 05 Kasım Salı günü 9 ilçede su kesintisi yapılacağını duyurdu. Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 6 ilçede 10 saat, 3 ilçede ise 20 saat süreyle bazı mahallelere su verilemeyecek.

Su kesintisi yapılacak ilçeler arasında Kadıköy de yer alıyor.

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 5 Kasım Salı saat 11:00’den itibaren Kadıköy'de 10 saat su kesintisi mahalleler şöyle:

Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe