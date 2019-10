Kadıköy’de MACERA vakti!

Kadıköy Belediyesi Ekim ayında gerçekleştirdiği etkinliklerle adrenalinin dozunu biraz daha yükseltiyor

Kadıköy’ün parkları bu günlerde sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Göztepe Özgürlük Parkı’nda kurulan survivor parkurlarında 7’den 70’e Kadıköylüler macera, adrenalin ve eğlencenin dozunu biraz daha yükseltiyor. Macera, yetenek ve zeka ana başlıklarında kurulan JailBreak, Roll’n Shot ve AsiPuzzle parkurlarında yarışılan etkinliklerin ilki 6 Ekim Pazar günü gerçekleşirken, onlarca Kadıköylü aile daha önce belirlenmiş kurallar çerçevesinde kurulan parkurlarda birbirleriyle yarıştı. Kalamış ve Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikler ise 20 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Bir başka macera etkinliği ise Oryantiring Akademi ile Kadıköy Belediyesi’nin birlikte gerçekleştireceği “Kadıköy Macerası” etkinliği... Takımların belirlenen süreler içerisinde farklı sportif disiplin becerisi gerektiren etapların tamamlanmasının amaçlandığı ve genellikle doğa içerisinde oynanan “oryantiring” 13 Ekim Cumartesi günü şehrin içine taşınıyor! İki kişilik takımlar halinde oynanan oyun üç kategoride ödüllendirilecek.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYDU

Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilen “Kadıköy Macerası” etkinliğinde çocuklar da unutulmadı. Parkurların tümü çocuklara de uygun hazırlanırken, puzzle oyunlarıyla fiziksel aktivitenin yanı sıra zihinsel aktiviteye yönelik aktiviteler de gerçekleşti. Ayrıca gün boyunca alana kurulan stantlardan hediye dağıtımı yapıldı.

KALAMIŞ VE YOĞURTÇU’DA DEVAM EDECEK

Ekim ayında parklarda iki parkur etkinliği daha düzenlenecek. İkinci etkinlik 20 Ekim Pazar günü Kalamış’ta gerçekleştirilirken, üçüncü etkinlik ise 27 Ekim Pazar günü Yoğurtçu Parkı’nda olacak.

ŞEHRİN İÇİNDE ORYANTİRİNG

Şehrin en yaratıcı etkinliklerinden biri olan “Kadıköy Macerası” oryantiring etkinliği bir tür macera yarışı etkinliği. Her yıl Ekim ayında olmak üzere yılda bir kez organize edilen yarışlarda iki kişilik takımlar halinde yarışılacak. Beşinci kez gerçekleştirilecek olan etkinlik Rasimpaşa, Caferağa ve Osmanağa Mahalleleri’nin keyifli sokaklarında gerçekleşecek.

İPUÇLARI SOSYAL MEDYA’DA!

Oryantiring etkinliğinde kontrol hedefleri Rasimpaşa, Caferağa ve Osmanağa Mahalleleri içerisinde yerleştirilmiş ve haritada işaretlenmiş olacak. Parkur başlangıç noktası görevliler tarafından brief sırasında gösterilecek. Toplanma alanının aynı zamanda bitiş noktası olduğu etkinlikte, toplanma alanı ile ilgili ipucu yarış sabahı 07:00’da sosyal medya “Oryantiring Akademi”nin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Başlangıç konumunu organizasyondan yardım almadan bulan takımlar yarışa 100 puanla başlayacaklar.

Oryantiringde amaç belirlenen kontrol noktalarına bir an önce ulaşıp toplanılan puanlar sonucunda başlangıç noktasına en yüksek puanla ulaşmak... Takımlar süre dahilinde konrol noktalarına ulaşarak en yüksek puanı elde etmeye çalışacak. Yarışma öncesinde her takıma dağıtılacak yarışma kiti içerisinde harita, kontrol kartı, ipucu kartı, kurallar ve SI Chip yer alacak. Toplu çıkış öncesi her takım için strateji yapabilecekleri bir süre verilirken, yarışmayı süre dahilinde en çok puan alan takım kazanacak. Puanı eşitliği olan takımlar arasında varışa ilk ulaşan takım önde kabul edilecek.

NASIL KATILABİLİRİM?

Etkinlikte bu yıl Kadıköy Belediyesi’nin bazı merkezlerinde de katılımcıları sürprizler bekliyor olacak. Takımlar farklı üç kategoride yarışırken, WW Katılım yani iki takım üyesinin de kadın olduğu kategori, MM Katılım yanı iki takım üyesinin de erkek olduğu kategori ve MIX katılım yani takım üyelerinden birinin kadın diğerinin erkek olduğu kategoriler bulunacak. Normalde ücretli olan etkinliğe Kadıköy Belediyesi’nin paylaştığı “KADIKOY” kodu ile ücretsiz katılabilinecek. Bilgi ve kayıt ise “oryantiringakademi.com” dan gerçekleşecek.