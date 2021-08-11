Kadıköy’de çocuklar için ücretsiz yaz atölyeleri

Her yıl üç binden fazla çocuğa ücretsiz sanat eğitimi veren Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin yaz atölyeleri başladı. Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası bahçesine ve Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı’na kurulan atölyelere, 5 - 13 yaş arası çocuklar ön kayıt olmadan katılabiliyor. Her salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 11.00’de başlayan atölyeler, 40’ar dakika sürüyor ve 15.40’ta son buluyor.
2 Eylül’e kadar sürecek atölyelerde çocuklar; gitar, flüt, bağlama, baget kullanma, keman, çello, körüklü ve nefesli çalgılar gibi enstrümanlarla ve Orff tekniğiyle müzik dünyasını keşfedecek; bezden afişler yaparak el becerilerini geliştirecek ve ritim, dans atölyelerinde gönüllerince eğlenecek.
Atölye çalışmalarının gün, saat ve içerikleri ile ilgili detaylı bilgi Kadıköy Belediyesi’nin internet sayfasında yer alıyor.