Kadıköy yazarlarını yetiştiriyor

İhsan Sungu İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Güzella Bayındır ve Eşe Sivrikaya’nın önderliğinde kurulan ‘Ben yazıyorum; sen okumana bak!’ projesi ile 3-B sınıfı öğrencileri yazarlık atölyesi ile tanışıp, kitap yazdı. Geçtiğimiz kasım ayında kitap tanıtımı yapılan www.kitapeki.com sitesinde okudukları kitaplar hakkında izlenimlerini yazan çocuklar, bu defa da kendi kitaplarını yazma fırsatı buldu. Okullarındaki yazarlık atölyesinde eğitim alan ilkokul öğrencileri uzun emekler sonucu hem kendi öykü kitaplarını yazdı hem de öykülerini resimledi. Öğrenciler yazdıkları kitapları, 15 Mayıs Pazartesi günü okul bahçesinde gerçekleşen imza gününde imzaladı. Genç yazarların imza törenine çok sayıda veli katıldı. Törende okul idaresi adına Müdür Yardımcısı Esra Bengisu da bir konuşma yaptı. Kitapların imzalanmasının ardından etkinlik sona erdi.