Kadıköy semalarında binlerce uçurtma uçacak

Kadıköy Belediyesi, tüm çocukları Uçurtma Festivali’ne davet ediyor

Kadıköy Belediyesi, açık hava buluşmalarına Uçurtma Festivali’yle devam ediyor. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen festival 26 Haziran Cumartesi, saat 14.00 – 17.00 saatleri arasında Caddebostan sahilinde gerçekleşecek.

Festivalde 5 bin uçurtmanın Caddebostan sahili boyunca, dört ayrı noktadan aynı anda uçurtulması planlanıyor. Belediye, festival öncesi sosyal medya hesaplarından paylaştığı uçurtma yapım tekniklerini anlatan filmde ebeveynler ve çocuklarıyla, birlikte nasıl uçurtma yapılacağının tüyolarını paylaşıyor. Aileler kendi yaptıkları uçurtmalarla festivale gelebilirken aynı zamanda belediyenin etkinlik alanında dağıttığı uçurtmalarla da festivale katılım sağlayabilecek.

Caddebostan semalarında renkli görüntülere sahne olacak festivalin bir de ödül töreni olacak. Jürisi, katılımcılar arasından rastgele seçilecek olan 5 ebeveyn ve çocuğu, teknik tasarım ve uçuş değerlendirmesi yaparak ilk 3’ü belirleyecek. Buna göre birinci gelen aileye 500, ikinciye 300, üçüncüye 150 TL’lik hediye çeki, festival sponsoru Toyzshop tarafından verilecek.