Kadıköy sahillerinde “yeni normal”

Türkiye 1 Haziran’dan itibaren önlemlerin gevşetilmesiyle normalleşme sürecine başladı. Sahillerin açılmasıyla rahat bir nefes almak isteyen Kadıköylülere yeni normal süreci hakkındaki görüşlerini sorduk

HABER: Görkem DURUSOY/ Simge KANSU

Türkiye’de pandemiye karşı normalleşme sürecinde en kapsamlı adımlar 1 Haziran itibariyle atıldı fakat, bilim insanlarının ortak kanısı dünyadaki günlük yaşamın Covid-19 salgınından önceki haline çok hızlı bir şekilde geri dönemeyeceği yönünde. Yeni normal olarak adlandırılan süreçte maske zorunluluğu ve fiziksel mesafe ile hijyen önlemleri devam ediyor. Tüm genelge ve resmi uygulamaların haricinde normalleşme sürecinde yeni alışkanlıklar da edinmemiz gerekiyor. Peki Kadıköy sahilleri normalleşme sürecinde neler yaşıyor? Uzun zaman sonra evlerinden çıkan Kadıköylüler normalleşme sürecini nasıl değerlendiriyor? Gazete Kadıköy olarak normalleşme sürecini Rıhtım ve Caddebostan sahillerindeki vatandaşlara sorduk.

“TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ”

Uzun bir karantina sürecinin ardından Kadıköy Rıhtım’a çıktığını dile getiren ve normalleşme sürecini değerlendiren üniversite öğrencisi Kübranur Uslu, “Uzun zaman sonra dışarı çıktığım için kendimi garip hissediyorum. Ama gözlemlediğim kadarıyla herkes dışarıda sadece biz evde kalıyormuşuz gibi geldi bana. Çizelgeye baktığımda biraz daha normalleştiğimizi görüyorum ama herkes dışarıya çıkmaya başladıktan sonra vaka sayılarının artacağını düşünüyorum. Arada bir çıkarım ama tedbiri elden bırakmamak lazım.” dedi.

“İNSANLAR KONTROLLÜ DAVRANIYOR”

Sağlık çalışmalarının iyi, sosyal yönetimin kötü olduğunu söyleyen Mevlüt Özdemir, “Türkiye’nin korona sürecini iyi yönettiğini düşünüyorum, sonuçta bu salgın bir şekilde atlatılacak. Bana göre bu durumdan üç tane sonuç çıkabilir; birincisi aşıyı bulmak, ikincisi virüsün kendini iptal etmesi, üçüncüsü ise herkesin hasta olup bağışıklık kazanması. Sağlık konusunda iyi yönettiğini söylüyorum ama sosyal alanda tam bir felaket. Sokağa çıkma yasağı bir var bir yok bu durum insanların kafasını karıştırıyor. Ben biraz vücudumu hareket ettirmek için çıktım. İnsanların öncesine göre daha kontrollü davrandığını görüyorum.” ifadelerini kullandı.

“SAHİLLERİN KIYMETİNİ GÖRDÜK”

Caddebostan sahiline gelerek biraz nefes aldığını söyleyen Hakan Atamer ise, “Uzun bir süre evde kapalı kaldık, haliyle sıkıldık, bunaldık ama normalleşme sürecinin başlaması biraz nefes almamızı sağladı. Mesafeyi elden bırakmadan oturmalı, maske kullanımına özen göstermeliyiz. Önceden kıymetini bilememişiz; İstanbul’da yaşamamıza rağmen sahile pek inmezdik. Bu durum tekrardan kıymet bilmemizi sağladı.” şeklinde konuştu.

“ERKEN NORMALLEŞTİK”

Caddebostan sahilinde süreci değerlendirdiğimiz Melis Fıratoğlu, “Şu anda ilk defa sahile geldik biz. Çok rahat ve huzurlu geldiğimizi söyleyemem. Hepimiz maskemizi taktık, her yerimiz dezenfektan dolu. Biraz olsun dışarı çıkmak huzur veriyor. Çok zor zamanlar geçiriyoruz o bakımdan erken bir normalleşme süreci oldu. Ben mekanlara gitmeyi düşünmüyorum. Sahiller şimdilik sakin gibi ama kalabalık olduğunda eve gideceğim. Özellikle mekânların erken açılması büyük bir hata oldu. Çünkü o kadar tedbir alabilecek sosyo ekonomik bir seviyede değiliz. Özellikle sokağa çıkma yasağının getirilip tekrardan kaldırılması trajikomik bir durumdu, dünyanın hiçbir ülkesinde göremezsiniz. Yasaklarda bomboştu sokaklar, şimdi biraz daha hareketlendik, sokağa çıkmanın değerini anladık.” dedi.