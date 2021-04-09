Haftalık Bağımsız Gazete 10 Nisan 2021
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Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Ziyareti

Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuil Adamakis Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nı ziyaret etti

Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Ziyareti
GazeteKadıköy

Kadıköy Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen bir törenle Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti olarak 20 Mart’ta göreve başlayan Emmanuil Adamakis, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri, Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos da bulundu. Odabaşı, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.  

Etiketler; #Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti #Emmanuil Adamakis
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