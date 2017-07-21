Kadıköy, Mardin’den mimar adaylarını ağırlayacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Kadıköy’de yaz okuluna başlıyor. Öğrenciler iki hafta boyunca atölye, kent gezisi ve çeşitli etkinliklere katılacak

Kadıköy Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği (Kadıköy) işbirliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerine yönelik yaz okulu düzenlenecek. 05-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yaz okuluna 35 öğrenci katılacak, program kapsamında atölye, kent gezisi ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek

İki hafta sürecek yaz okulundaki atölyelerde öğrencilere kamusal alan, kente katılım, kent bilinci, kent yaşamı, kentli olma hakkı, kamu yararı, kamu hakkı, sürdürülebilir çevre, toplumsal eşitlik gibi kavramlar tanıtılacak. Ayrıca öğrencilerin bu kavramları savunulabilmesine yönelik deneyim, fikir ve proje geliştirme ortamları sağlanması amaçlanacak. Atölye süreci boyunca katılımcılara kentlerin geleceğine dair yeni bakış açıları getirmeleri ve disiplinler arası çalışma ve yaratıcılık ortamı sağlamaları konusunda eğitimler verilecek.

Bilimsel çerçeveye uygun ve katılımcı bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanan program sonucunda yapılan çalışmaların sonuçlarının da ilgililerle paylaşılması hedefleniyor. Atölyelerde hem Mimarlar Odası’ndan hem de Kadıköy Belediyesi’nden iki atölye yürütücüsü görev alacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl da Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği işbirliği ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Kadıköy’de yaz okuluna katılmıştı. Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı proje sürecinde Tasarım Atölyesi Kadıköy başta olmak üzere belediyenin çeşitli birimlerinde ve Mimarlar Odası’nda gerçekleştirilen program kapsamında, hem belediye yetkilileri tarafından, hem de Mimarlar Odası desteğiyle çeşitli üniversitelerden katılan akademisyenler tarafından çok sayıda sunum gerçekleştirilmişti.