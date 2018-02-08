Haftalık Bağımsız Gazete 09 Şubat 2018
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Kadıköy hakkında doğru bildiğimiz 7 yanlış

Kadıköy’le ilgili günlük hayatımızda kullandığımız bilgilerin bazıları yanlış. Peki, bunlar neler?

Kadıköy hakkında doğru bildiğimiz 7 yanlış
Gazete Kadıköy

Kadıköylü olsun olmasın İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi Kadıköy’den geçiyor ya da bu semtin müdavimi oluyor. 500 bine yakın nüfusa sahip olan Kadıköy, son yıllarda İstanbul’un en gözde semtlerinden. Peki, sokaklarında gezdiğimiz, kafelerinde kahve içtiğimiz, metrosunu kullandığımız bu semti ne kadar tanıyoruz?

Kadıköy’le ilgili günlük hayatımızda kullandığımız bilgilerin de bazıları yanlış. Yuvako editörlerinin  Kadıköy Mahalle Rehberi‘ni hazırlarken tespit ettiği Kadıköy ile ilgili 7 yanlışı sizlerle paylaşıyoruz.

1-Moda diye bir mahalle yok. Deniz kenarında Moda diye adlandırılan bölge, aslında Caferağa Mahallesi’nin bir parçası.

2-Herkesin “kapak atmak” istediği üniversitelerden biri olan Marmara Üniversitesi’nin Göztepe yerleşkesi ise Göztepe’de değil, Fikirtepe Eğitim Mahallesi’nde.

3-Erenköy’ün Bağdat Caddesi’ne sınırı yok.

4-Gezdiğimiz, kahve içtiğimiz, eğlendiğimiz, her gün geçtiğimiz ve alışveriş yaptığımız, Kadıköy boyunca uzanan Bağdat Caddesi, aslında Maltepe’ye bağlı Cevizli Mahallesi’ne kadar uzanıyor. Bostancı’daki yapılaşma ile zaman içerisinde aradaki bağlantı kaybolmuş olsa da, Minibüs yolu diye bildiğimiz yol, Bostancı’dan itibaren Bağdat Caddesi olarak devam ediyor.

5-Göztepe Metro İstasyonu, Merdivenköy’de.

6-Meşhur Göztepe 60. Yıl Parkı, Caddebostan’da.

7-Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Fenerbahçe’de değil. Zühtüpaşa Mahallesi’nde.

 Kaynak: Yuvako.com

Etiketler; #moda #bostancı #erenköy #göztepe #kadikoy
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