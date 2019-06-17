Kadıköy'den umut tazeleyen şarkı

Sanatçı Hüsnü Arkan, çoğunluğu Kadıköylü sanatçılarla umut tazeleyen yeni bir şarkı yaptı. "Beyler misafir, giderler" şarkısında 16 solist birlikte söyledi

Kadıköy sokakları kısa sürede sevilen, umut tazeleyen bir klibe ev sahipliği yaptı.

Hüsnü Arkan yeni şarkısı “Giderler”i çoğunluğu Kadıköylü yada Kadıköy’de sahne alan sanatçılarla birlikte söyledi.

Kadıköy sokaklarında çekilen neşeli, umut tazeleyen klipte Ahmet Ali Arslan, Alper Bakıner, Burhan Şeşen, Defne Bayrak, Erdal Güney, Ezgi Aktan, Gökhan Şeşen, Gözde Öney, Hüsnü Arkan, Hüseyin Turan, Kamucan Yalçın, Mahmut Çınar, Murat Ak, Onur Dilber, Saygın Akbudak, Tuğba Tezer bir araya geldi.

Neşeli, kıpır kıpır şarkıda perküsyonları Abbas Karacan, bas gitarı Efe Demiryoğuran, gitarı Deniz Bayrak, cümbüşü Vehbi Can Uyaroğlu, klarneti Mertcan Selçuk, kanunu Volkan Kirpik çaldı.

Recep Yılmaz’ın yönettiği video klibin mix’i Efe Demiryoğuran tarafından yapılırken, mastering’i ise Evren Arkman tarafından gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesabından şarkının duyurusunu yapan Hüsnü Arkan paylaşımında “Türkiye’nin geleceğine olan umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Dostlarımızla birlikte 'Beyler misafir, giderler' diyoruz” dedi.

13 Haziran’da yayınlanan “Giderler" klibi kısa sürede büyük ilgi gördü.

Şarkının sözleri şöyle:

“Biz bu mülkün sahibiyiz oooo

Lale sümbül mor menekşe ooo

Beyler misafir gelirler giderler

Beyler misafir giderler

Burası çiçek çarşısı ooo

Hükümetin tam karşısı ooo

Alıp satanlar gelirler giderler

Beyler misafir giderler

Bahçedir insan dediğin bahçe

Eker biçerler hüküm ferman olur

Düğün Bayram olur

Derde derman olur

Ooooo

Geceler üst üste gelsin ooo

Şu gelen beyler gelsin ooo

Nice geldiler gittiler giderler

Beyler misafir giderler

Biz bu mülkün sahibiyiz oooo

Lale sümbül mor menekşe ooo

Beyler misafir gelirler giderler

Beyler misafir giderler

Bahçedir insan dediğin bahçe

Eker biçerler hüküm ferman olur

Düğün Bayram olur

Derde derman olur

Ooooo”