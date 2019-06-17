Kadıköy'den umut tazeleyen şarkı

Kadıköy sokakları kısa sürede sevilen, umut tazeleyen bir klibe ev sahipliği yaptı.
Hüsnü Arkan yeni şarkısı “Giderler”i çoğunluğu Kadıköylü yada Kadıköy’de sahne alan sanatçılarla birlikte söyledi.
Kadıköy sokaklarında çekilen neşeli, umut tazeleyen klipte Ahmet Ali Arslan, Alper Bakıner, Burhan Şeşen, Defne Bayrak, Erdal Güney, Ezgi Aktan, Gökhan Şeşen, Gözde Öney, Hüsnü Arkan, Hüseyin Turan, Kamucan Yalçın, Mahmut Çınar, Murat Ak, Onur Dilber, Saygın Akbudak, Tuğba Tezer bir araya geldi.
Neşeli, kıpır kıpır şarkıda perküsyonları Abbas Karacan, bas gitarı Efe Demiryoğuran, gitarı Deniz Bayrak, cümbüşü Vehbi Can Uyaroğlu, klarneti Mertcan Selçuk, kanunu Volkan Kirpik çaldı.
Recep Yılmaz’ın yönettiği video klibin mix’i Efe Demiryoğuran tarafından yapılırken, mastering’i ise Evren Arkman tarafından gerçekleştirildi.
Sosyal medya hesabından şarkının duyurusunu yapan Hüsnü Arkan paylaşımında “Türkiye’nin geleceğine olan umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Dostlarımızla birlikte 'Beyler misafir, giderler' diyoruz” dedi.
13 Haziran’da yayınlanan “Giderler" klibi kısa sürede büyük ilgi gördü.
Şarkının sözleri şöyle:
“Biz bu mülkün sahibiyiz oooo
Lale sümbül mor menekşe ooo
Beyler misafir gelirler giderler
Beyler misafir giderler
Burası çiçek çarşısı ooo
Hükümetin tam karşısı ooo
Alıp satanlar gelirler giderler
Beyler misafir giderler
Bahçedir insan dediğin bahçe
Eker biçerler hüküm ferman olur
Düğün Bayram olur
Derde derman olur
Ooooo
Geceler üst üste gelsin ooo
Şu gelen beyler gelsin ooo
Nice geldiler gittiler giderler
Beyler misafir giderler
Biz bu mülkün sahibiyiz oooo
Lale sümbül mor menekşe ooo
Beyler misafir gelirler giderler
Beyler misafir giderler
Bahçedir insan dediğin bahçe
Eker biçerler hüküm ferman olur
Düğün Bayram olur
Derde derman olur
Ooooo”