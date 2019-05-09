Kadıköy'de iftar vakti

İftar için nerelere gitmeli? Kadıköy bölgesindeki bazı mekanları Gazete Kadıköy okurları için derledik

11 ayın sultanı Ramazan geldi. İftar için nerelere gitmeli, sevdiklerinizle aynı masanın etrafında toplanacağınız yer neresi olmalı düşünüp duruyorsanız Kadıköy bölgesindeki bazı mekânları sizler için derledik. Herkese hayırlı Ramazanlar.

KHALKEDON FENERBAHÇE

Fenerbahçe Parkı’nın hemen yanında, Marmara denizinin ışıltılı ve berrak manzarasıyla göz göze duran mekân, zengin iftar tabağının yanında, ara sıcak, seçmeli ana yemek ve tatlı tabağıyla herkesin damak tadına uygun menüsüyle iftar için oldukça güzel bir tercih. Deniz kenarında doğayla iç içe güzel bir iftar yemeği sizleri bekliyor. İsterseniz iftardan sonra Fenerbahçe parkında yürüyüş yapabilirsiniz. Kişi başı fiyat: Tavuk menü:75TL/Et menü:85TL

KHALKEDON KALAMIŞ

Kalamış Atatürk Parkı’nda şehrin içinde ama gürültüsünden uzak yeşillikler ortasında ailenizle ve sevdiklerinizle hem özlem giderip hem de güzel bir iftar sofrasında buluşacağınız mekânlardan biri Khalkedon Kalamış. Dilerseniz iftardan sonra deniz kenarında Kalmış parkında yürüyüş yapabilirsiniz. Kişi başı fiyat: Tavuk menü:70TL/ Et menü:80TL

KALAMIŞ PAYSAGE RESTAURANT

Kalamış Marina’nın kalbinde, muhteşem deniz manzarası ve canlı fasıl eşliğinde zengin bir iftar menüsü sunuyor. Restoran mavinin tüm tonlarına ev sahipliği yapan görkemli manzarasıyla misafirlerine unutulmaz bir iftar yaşatmayı hedefliyor. Kişi başı fiyat:130TL

BEYAZ KONAK

170 yıllık tarih kokan ve bir o kadar da modern dizayn edilmiş bir konak olan Beyaz Konak’ta keyifli bir bahçede hem iftarınızı açabilir hem de müzik dinleyebilirsiniz. Kişi başı fiyat: 40TL

MARMARA ŞAHANE

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü içerisinde bulunan, üniversitenin tarihi havası ile çevrelenmiş Marmara Şahane Restaurant, ismini içinde bulunduğu üniversiteden ve tarihi kimliğinden alıyor. Yüksek pencerelerinden eşsiz Tarihi yarımada manzarası eşliğinde gün batımını seyrederken, bu muhteşem tarihi dokunun içinde güzel bir iftar yemeğini tercih edebilirsiniz. Kişi başı fiyat:60TL.

MODA SPOR KULUBÜ

Deniz manzarası ve canlı fasıl eşliğinde güzel bir iftar yemeği yiyeceğiniz mekânlardan biri de Moda Spor Kulubü. Moda’da yer alan kulüp, iddialı bir iftar menüsü sunuyor. Kişi başı fiyat:60TL

HACIBAŞAR KEBAP(ACIBADEM)

1955'ten günümüze, Acıbadem'de bulunan muhteşem kebap çeşitlerinden oluşmuş iftar menüsüyle sizlere güzel bir iftar yemeği sunuyor. Ayrıca restoranda çocuk oyun alanı da bulunuyor. Kişi başı fiyat:85TL

TİKE (KOŞUYOLU)

Kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz, Türk mutfağının en gözde lezzetlerinin sunulduğu restoran iftar akşamlarınızı paylaşmak için de tercih edebilirsiniz. Tike, zengin iftar menüsüyle ve şık atmosferiyle iftar için alternatiflerden biri Kişi başı fiyat:110TL

ÇİYA KEBAP

Tarihi çarşısının gözde mekanlarından Çiya Kebap, Ramazanda da zengin iftar menüsüyle lezzetli bir iftar yemeğine ev sahipliği yapıyor. Kişi başı fiyat:110TL

GÜNAYDIN KEBAP ŞAŞKINBAKKAL

Şaşkınbakkal sahilde yer alan Günaydın Kebap iftar için tercih edilen gözde mekanlardan biri. Şık mimarisi, ferah bahçesi ve tabii ki lezzetli kebap çeşitleriyle iftarda kendinize bir ziyafet verebilirsiniz. Kişi başı fiyat:150TL