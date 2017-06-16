Kadıköy Belediyesi’nden iftar

Kadıköylü mülki amirler Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği iftarda buluştu

Kadıköy Belediyesi 14 Haziran Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe Khalkedon Tesisleri’nde iftar verdi. İftara Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Meclisi üyeleri, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları, kurum müdürleri ve Kadıköylü muhtarlar katıldı.

İftarın ardından Eğitim Mahallesi Muhtarı Sabahattin Güven iftar duası yaptı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da yaptığı konuşmada, “Kamunun çok değerli yöneticileri, değerli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayının, bu mübarek ayın bu güzel gününde hep birlikte beraberiz. Hep beraber bu sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.