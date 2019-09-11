Kadıköy Belediyesi standı İzmir Fuarı’nda

Kadıköy Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda stand açtı

Farklı sektör ve ülkeleri bir araya getiren Türkiye’nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı başladı. Fuara İstanbul’dan katılan tek ilçe belediyesi Kadıköy Belediyesi oldu. Fuarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi standı içinde yer alan Kadıköy Belediyesi’ni belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı temsil etti.

Bu yıl “Fuardayız” sloganıyla 88’inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarına birbirinden farklı ülke ve sektörlerden firmalar katıldı. 15 Eylül’e kadar sürecek fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, Çin Halk Cumhuriyeti Uluslararası Ticaretin Desteklenmesi Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Shenfeng, Hindistan Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Vanaja K. Thekkat, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İzmir’in ilçe belediye başkanları, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuarda özel sektöre temsilcilerinin yanı sıra yerel yönetimler de temsil edildi. İzmir’in ilçe belediyelerinin yer aldığı fuarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin stantları yer aldı. Kadıköy Belediyesi, İstanbul’daki ilçe belediyeleri arasında fuara katılan tek belediye oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İzmir’in ilçe belediyelerinin stantlarını gezdi. Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetlerinin tanıtıldığı standı, İzmirlilerin yanı sıra yazar Sunay Akın da ziyaret etti.