Haftalık Bağımsız Gazete 07 Ocak 2019
Sağlık
UMUT için BAĞIŞÇI olun
UMUT için BAĞIŞÇI olun
Yazı Dizisi
Cemal Süreya: Günlükler
Cemal Süreya: Günlükler
Kültür Sanat
Gönlümüzün “Zilha”sı Sururi’ye veda…
Gönlümüzün “Zilha”sı Sururi’ye veda…
Şehrin Kadıkeyfi
Göklerin Hürkuş’u sahnede
Göklerin Hürkuş’u sahnede

Kadıköy Belediyesi Eurocities üyesi oldu

Kadıköy Belediyesi Berlin, Londra, Paris, Roma, Amsterdam gibi Avrupa’nın 170 önemli şehrinin yer aldığı Eurocities’e kabul edildi.

Kadıköy Belediyesi Eurocities üyesi oldu
GazeteKadıköy

Kültür ve sanat  alanına ilişkin çalışma ve destekleriyle Kadıköy’ün İstanbul’un önemli kültür- sanat merkezi olmasını sağlayan Kadıköy Belediyesi büyük ölçekteki Avrupa kentlerini bir araya getiren bir organizasyon olan Eurocities üyesi oldu.

Kadıköy Belediyesi Eurocities (Avrupa Şehirler Ağı) Kültür Forumu’nun Ekim 2018’de Lizbon’da gerçekleştirilen toplantısında kültür alanındaki politika ve projelerini üyelere tanıttı. Yenilikçi uygulamalarıyla toplantıda büyük beğeni toplayan Kadıköy Belediyesi sunumunun ardından gerçekleştirilen oylama sonucunda üyeliğe kabul edildi.

Üye şehirlerin kültürel, ekonomik ve sosyal işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan Eurocities’e “Ortak Katılımcı” statüsünde üye olan Kadıköy Belediyesi; Kültür Forumunun yaratıcı endüstriler, kültürel erişim, gençlik ve kamusal sanat gibi çalışma gruplarında yer almayı hedefliyor.

Eurocities, 35'ten fazla Avrupa ülkesinde, Viyana, Brüksel, Zürih, Berlin, Frankfurt, Münih, Kopenhag, Helsinki, Paris, Budapeşte, Dublin, Floransa, Milano, Roma, Venedik, Amsterdam,Oslo, Stockholm, Londra, Manchester gibi 130 büyükşehir ve 40 şehrin yerel yönetimlerini bir araya getiriyor.

Yaklaşık 130 milyon vatandaşı bir araya getiren Eurocities, AB politikalarına etki etmek, yeni projeler geliştirmek, şehirlerin gelişmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için çeşitli programların geliştirilmesine ön ayak oluyor. Türkiye’den İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Konya büyükşehirlerinin yanı sıra Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Mezitli, Nilüfer, Osmangazi, Pendik, Serdivan ilçeleri Eurocities’e diğer üye şehirler arasında yer alıyor.

Etiketler; #Eurocities #Kadıköy Belediyesi
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.