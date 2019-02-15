Japon medyasının Tombili ilgisi

Kadıköy’ün ünlü kedisi Tombili’nin hikayesi Japonya ekranlarında izleyiciyle buluşacak

Japonya 2019 yılını ‘Türkiye yılı’ ilan ettiğini açıklamıştı. Türkiye yılı kapsamında Topkapı Müzesi’nden önemli eserlerin Tokyo ve Kyoto’ya sergileneceği Japonya’da Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerleri en ilgi çekici konular arasında…

Bu hikâyeleri derleyen kanallardan bir tanesi de Japon kanalı TBS oldu. Osmanlı’nın tarihi ve kültürel değerlerinin anlatılacağı ‘Dünya Gizemlerinin Keşfi’ adlı belgesel programında, ‘hayvanseverlik’ konusu anlatılacak. Osmanlı’da hayvanseverliğin ve sokak hayvanlarının işleneceği belgeselde, hayvan sevgisinin en güzel örneklerinden Tombili heykeline de yer veriliyor.

TBS kanalı ekibi, Tombili’nin öyküsünü anlatmak üzere yola çıktı. Ziverbey’de heykelinin bulunduğu evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle geçici olarak kaldırılan ve korumaya alınan Tombili heykelini Kadıköy Belediyesi’nin Kayışdağı’nda bulunan deposunda görüntüledi. İnşaatın tamamlanmasının ardından yerine konulacak heykelin öyküsünü yaptı. Basın mensupları Kadıköy Belediyesi çalışanları ve Tombili ile hatıra fotoğrafı çektirdi.