İster meslek edinin, ister hobi!

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri’nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezleri ve İŞKUR işbirliğiyle ücretsiz olarak kişisel gelişim, hobi ve mesleki eğitim kursları düzenleniyor.
Geçen eğitim döneminde toplam 33 farklı branşta bin 260 kişi bu kurslardan faydalandı. 2017 Eylül ayı itibariyle de bu eğitimler Kuşdili, Hasanpaşa ve Cemal Süreya Sosyal Hizmet Merkezleri’nde devam edecek.
Sosyal ve ekonomik destek ihtiyacı olan bireylere yönelik mesleki çalışmaların yürütülmesi amacıyla düzenlenen bu kurslar aynı zamanda Kadıköy'de yaşayan dezavantajlı bireyler için eğitim ve istihdam olanağı sağlıyor. 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini arttırmanın da amaçları arasında olduğu bu kurslarla gençler ve kadınlar başta olmak üzere halkın her kesimine kişisel gelişim ve hobi eğitimleri veriliyor, mesleki eğitim alan kişiler istihdama yönlendiriliyor.
Ücretsiz kurslardan faydalanmak isteyen yurttaşların Kadıköy’de ikamet etmeleri gerekiyor; bu şartı yerine getirenlerin Nüfus Cüzdanı fotokopileri ile Sosyal Hizmet Merkezleri’ne başvurarak başvuru formunu doldurmaları yeterli.
Eğitimlerin süreleri eğitim türüne göre değişiklik gösteriyor. İŞKUR eğitimleri tüm yıl sürüyor ve hafta içi 5 gün devam ediyor.
KUŞDİLİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ
İşaret Dili
Fransızca
Diksiyon
İletişim Yöntem ve Teknikleri
Yaratıcı Drama
Tiyatro
Senaryo Yazarlığı
Tezhip
El Nakışı
Fotoğrafçılık ve Görsel Düzenleme
Dans
Bilgisayar Destekli Muhasebe (İŞKUR)
Hasta Refakatçisi (İŞKUR)
Aşçı Yardımcısı (İŞKUR)
Pastacı Yardımcısı (İŞKUR)
Resim
Tel: 0216 349 61 67-68
HASANPAŞA SOSYAL HİZMET MERKEZİ
Diksiyon
Kişisel Gelişim ve İletişim
İşaret Dili
İngilizce
Seyahat İngilizcesi
Model Gemi Yapımı
Grafik Animasyon
Photoshop
Tel: 0216 545 93 50
CEMAL SÜREYA SOSYAL HİZMET MERKEZİ
Cilt Bakımı ve Makyaj
Masaj Teknikleri (KADIN)
Masaj Teknikleri (ERKEK)
Grafik Tasarım
Ofis Kullanımı
Emlak Danışmanlığı
Tel: 0216 414 31 85