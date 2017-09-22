İster meslek edinin, ister hobi!

Kadıköy Belediyesi’nin ücretsiz mesleki ve kişisel gelişim kurslarına katılmak istiyorsanız acele edin!

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri’nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezleri ve İŞKUR işbirliğiyle ücretsiz olarak kişisel gelişim, hobi ve mesleki eğitim kursları düzenleniyor.

Geçen eğitim döneminde toplam 33 farklı branşta bin 260 kişi bu kurslardan faydalandı. 2017 Eylül ayı itibariyle de bu eğitimler Kuşdili, Hasanpaşa ve Cemal Süreya Sosyal Hizmet Merkezleri’nde devam edecek.

Sosyal ve ekonomik destek ihtiyacı olan bireylere yönelik mesleki çalışmaların yürütülmesi amacıyla düzenlenen bu kurslar aynı zamanda Kadıköy'de yaşayan dezavantajlı bireyler için eğitim ve istihdam olanağı sağlıyor. 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini arttırmanın da amaçları arasında olduğu bu kurslarla gençler ve kadınlar başta olmak üzere halkın her kesimine kişisel gelişim ve hobi eğitimleri veriliyor, mesleki eğitim alan kişiler istihdama yönlendiriliyor.

Ücretsiz kurslardan faydalanmak isteyen yurttaşların Kadıköy’de ikamet etmeleri gerekiyor; bu şartı yerine getirenlerin Nüfus Cüzdanı fotokopileri ile Sosyal Hizmet Merkezleri’ne başvurarak başvuru formunu doldurmaları yeterli.

Eğitimlerin süreleri eğitim türüne göre değişiklik gösteriyor. İŞKUR eğitimleri tüm yıl sürüyor ve hafta içi 5 gün devam ediyor.

KUŞDİLİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ

İşaret Dili

Fransızca

Diksiyon

İletişim Yöntem ve Teknikleri

Yaratıcı Drama

Tiyatro

Senaryo Yazarlığı

Tezhip

El Nakışı

Fotoğrafçılık ve Görsel Düzenleme

Dans

Bilgisayar Destekli Muhasebe (İŞKUR)

Hasta Refakatçisi (İŞKUR)

Aşçı Yardımcısı (İŞKUR)

Pastacı Yardımcısı (İŞKUR)

Resim

Tel: 0216 349 61 67-68

HASANPAŞA SOSYAL HİZMET MERKEZİ

Diksiyon

Kişisel Gelişim ve İletişim

İşaret Dili

İngilizce

Seyahat İngilizcesi

Model Gemi Yapımı

Grafik Animasyon

Photoshop

Tel: 0216 545 93 50

CEMAL SÜREYA SOSYAL HİZMET MERKEZİ

Cilt Bakımı ve Makyaj

Masaj Teknikleri (KADIN)

Masaj Teknikleri (ERKEK)

Grafik Tasarım

Ofis Kullanımı

Emlak Danışmanlığı

Tel: 0216 414 31 85