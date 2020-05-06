İstanbullu gıda ve sosyal yardım talep etti

İBB Beyaz Masa’ya mart ayında yapılan başvurular arasında ilk sırada sosyal yardım talepleri yer alıyor. Sosyal destek hizmetlerine yapılan başvuru sayısı şubat ayında 10 bin 31 iken bu rakam mart ayında 53 bin 876’ya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Mart ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuruları değerlendirdi. Yapılan 764 bin 369 başvuruda, İstanbulkart Gıda ve sosyal yardım taleplerinde artış gözlenirken, şikâyetlerde yine ulaşım ilk sırada yer alıyor.

Rapora göre 2020 yılının Mart ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı şubat ayına göre yüzde 15 azalarak 764 bin 396 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların yüzde 10,5’i İGDAŞ, yüzde 23,7’si İSKİ ile ilgili. Başvurularda en fazla azalma İGDAŞ’ta görülüyor.

Rapora göre 764 bin 396 başvurunun dağılımı, yüzde 10,8’i şikâyet, yüzde 27,3’ü talep ve yüzde 62’si ise bilgi istemi şeklinde.

Beyaz Masa’ya gelen şikâyetlerin yüzde 61,5’i ulaşım, yüzde 20,5’i kent ve toplum düzeni ile ilgili. Bilgi isteminde yüzde 43,1 ulaşım; talep başlığında ise yüzde 48,9 ile sosyal destek ilk sırada yer aldı.

EN FAZLA ŞİKÂYET ULAŞIM

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında en yüksek paya sahip ilçeler Fatih ve Kadıköy. Fatih’in yüzde 5.8 ile en yüksek paya sahip olduğu raporda Kadıköy yüzde 3.5 ile ikinci sırada yer alıyor. Kadıköy’den yapılan başvuruların yüzde 61.8’ini ulaşım şikayetleri oluşturuyor.

GIDA TALEBİ ARTTI

Şubat ayına göre ulaşım, kent ve toplum düzeni ile ilgili şikâyetlerde yüzde 50 artış göze çarparken, sosyal destek hizmetlerine ilişkin talepler 43 bin 845 artışla 53 bin 876 oldu.

Kadıköy’den yapılan taleplerde şubat ayında yüzde 4.8 oranında olan Sosyal Destek Hizmetleri talepleri, mart ayında yaklaşık iki kat artarak yüzde 8.3 oranına yükseldi.

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “kaba davranış”, “denetim” ve otobüs gelmemesi” iken; bilgi isteminde “anlık otobüs bilgisi”, “İstanbulkart Gıda” ve “İstanbul Halk Süt”; talep başvurularında ise “İstanbulkart Gıda”, “sosyal yardım” ve “İBB dışı talepler” sıralamada öne çıktı.

EN FAZLA TALEP GIDA VE SOSYAL YARDIM

Şikâyet ve bilgi isteminde ulaşımla ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada gelirken, talep konusunda ise İstanbulkart Gıda ve sosyal yardımlar ön plana çıktı. Erkekler ve kadınlarda kaba davranış, otobüs gelmemesi ve denetimler başlıca şikâyet konularını oluşturdu.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi, şoför kartı ve İstanbulkart Gıda alımı; kadınlar ise anlık otobüs bilgisi, İstanbulkart Gıda ve İstanbul Halk Süt ile ilgili hususlarda başvuru yaptı. Öte yandan hem erkekler hem kadınlar İstanbulkart Gıda ve sosyal yardım konularında taleplerini iletti.

ÇÖZÜM SÜRESİ ORTALAMA 4,7 GÜN

Raporda aynı gün içinde cevap verilen anlık çözümler dışarıda bırakıldığında şikâyet başvurularının yüzde 19,2’si 1 gün içerisinde çözülürken, ortalama çözüm süresi 4,7 gün olduğu belirtiliyor.

Şikâyet başvurularının yüzde 19,2’si bir günde, yüzde 30,1’i 2-3 günde, yüzde 30,9’u 4-7 günde, yüzde 19,8’i ise 1 haftadan fazla sürede çözüme kavuşturuldu.