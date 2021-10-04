İlkokul öğrencilerinden Hayvanları Koruma Günü etkinliği

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutlayan bir başka kurum da Moda İlkokulu öğrencileri oldu.

Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda toplanan okulun 2-A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Filiz Atay eşliğinde Hayvanları Koruma Günü’ne özel "Mini Mini Hayvanlar" şarkısı eşliğinde gösteri yaptı. Öğrenciler; pankartlar, kostümler, maskotlar ve sloganlarla mahalle halkının da dikkatini bu konuya çekmeye çalıştırlar.

ÇOCUKLAR SLOGANLARINI KENDİLERİ HAZIRLADI

Moda İlkokulu 2-A sınıf öğretmeni Filiz Atay da hem toplumsal farkındalık yaratmak hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adına mutlaka böyle etkinliklerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Okulun hemen önündeki Mehmet Ayvalıtaş meydanında gösterilerini yapan çocuklar, ellerinde tuttukları pankartlardaki sloganları da yine kendileri hazırladılar ve ardından birlikte sokak hayvanlarını beslediler.

Yaklaşık 100 yıldır her yıl 4 Ekim'de kutlanan Dünya Hayvanları Koruma günü ile, küresel olarak hayvanların yaşadığı sorunlara karşı farkındalık yaratılması amaçlanıyor.