İLETİŞİMİN ALTIN ANAHTARI ELİNİZDE!

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, “Çocuğunla İletişimin Altın Anahtarı” konulu seminere ev sahipliği yaptı.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, yetişkinlere ve çocuklara yönelik hem eğitici hem eğlendirici etkinlere devam ediyor. Bu etkinlerden biri de 9 Şubat Cumartesi günü Hayat Şimdi Platformu'nun düzenlediği “Çocuğunla İletişimin Altın Anahtarı” semineriydi. Çocukları kültür merkezindeki etkinlere katılan anneler ve babalar da Hayat Şimdi Platformu'ndan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor ve yaşam koçu olan Eda Uslu ile yaşam koçu Nilay Karatosun'dan sağlıklı bir iletişim kurabilmenin yol ve yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

İletişimde gönülden ve samimi ilişki kurabilmenin önemli olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan yaşam koçu Eda Uslu,“Tüm samimiyet ile iletişim kurarak çocuğunuz ile olan bağınızı güçlendirebilirsiniz. Var olan bağınızı güçlendirmek için anne çocuk ya da baba çocuk zamanı düzenleyin. Çocuğunuza bu zamanda ne yapmak istediğini sorun.” diyerek bağ kurmanın iletişimi güçlendiren önemli anahtardan biri olduğuna işaret etti.

“ŞİKAYET YERİNE MERAK EDİN”

Eda Uslu, diğer altın anahatlar hakkında ise şu bilgileri verdi; “Merak etmek, sohbet başlatmak, takdir etmek ve kucaklamak da sağlıklı ve güçlü bir iletişimin olmazsa olmazlarıdır. Çocuğunuzun hobilerini ve hayata bakış açısını merak edin. Örneğin bilgisayar oyunu mu oynuyor. Oynamasından şikayet etmek yerine bu oyunu neden oynadığını merak edin ve sorun. ‘Akıllısın’ ya da ‘güzelsin’ demek yerine davranışlarını takdir edin. “Oyuncaklarını toparlamışsın. Bu senin ne kadar derli ve toplu bir çocuk olduğunu gösteriyor. Çok teşekkür ederim beni de düşünmüşsün. İkimize de oynama zamanı kaldı” diyerek ona teşekkür edin.”

“SOHBET EDİN VE KUCAKLAYIN”

“Oğlum gitar çalıyor. Metal ve rock müzik dinliyor. Bu müzik türlerinin neden ilgisini çektiğini ya da dinlediği grupları soruyorum. Bu şekilde sohbete başlıyoruz.” diyen yaşam koçu Nilay Karatosun, “Sohbet bizi arkadaşlarına ve arkadaşlarıyla kurduğu ilişkilere kadar götürüyor. Ve şekilde bağ kuruyoruz ve paylaşımlarımız arttıkça da bağımız güçleniyor.” diyor. Temas etmenin mutluluk hormonunun salgılanmasına neden olduğuna vurgu yapan Karatosun, konuşmasını şöyle sürdürdü; “O yüzden oğlumla her sabah okula gitmeden önce birbirimize sarılırız. Mutlu olmak için birbirimizi kucaklayalım.”diyerek kucaklaşmanın önemine parmak bastı.

OYUNLAR, SORULAR, ÇÖZÜMLER...

Katılıcımlarla çeşitli oyunların oynandığı, katılımcıların düşüncelerini paylaştığı ve çocuklarıyla ya da torunlarıyla yaşadıkları iletişim sorunlarına çözüm bulabilmek adına sorular sorduğu seminer, çözüm odaklı bir şekilde ilerlerdi. Yaşam koçu Nilay Karatosun, seminerleri katılıcımlar ile birlikte yürüttüklerini, çünkü karşılıklı çok şey öğrendiklerini söyledi ve sözlerine şu bilgileri ekledi; “Herkes her şeyi biliyor. Önemli olan bildiklerimizi hayata geçirmek. Kişi problemlerinin çözümünün kaynağıdır. Bu nedenle yöntemleri göstermek gerekiyor.”

Seminer katılımcıların ile konuşmacıların karşılıklı paylaşımlarının ve yaşanılan iletişim sorunlarına yönelik sunulan çözüm önerilerinin ardından son buldu.