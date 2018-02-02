Haftalık Bağımsız Gazete 02 Şubat 2018
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İhtiyaç Listesi’ne bir göz atın

Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, sokaktaki ve barınaktaki dostlarımızı sıcak tutacak bir çalışmaya imza attı

İhtiyaç Listesi’ne bir göz atın
Seyhan Kalkan Vayiç

Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, havanın iyice soğuduğu bugünlerde sokaktaki ve barınaktaki hayvan dostlarımız için sıcak bir kampanya başlattı. “İhtiyaç Listesi” adını taşıyan kampanya kapsamında Kadıköylülerden, hayvan dostlarımız için battaniye, örtü, havlu, gazete desteğinde bulunmaları istendi. Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Üyesi Esra Erben, “Bizler para alma ve toplama yetkisine sahip değiliz. O yüzden sokaktaki ve barınaktaki hayvanlar için ihtiyaç listesi oluşturduk. 24 Ocak’ta başlattığımız bu kampanyayı sosyal medyadan duyurduk. Çok olumlu tepkiler aldık. Şu an 30 kişi bizimle iletişime geçti. İletişimde olduğumuz kişilere Kadıköy Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi’nin adresini veriyoruz. Yardımları oraya ulaştırmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

“FARKINDALIK YARATTIK”

Kampanya kapsamında sokakta yaşayan hayvanlar için de farkındalık yarattıklarını dile getiren Erben, sözlerine şu bilgileri ekledi; “Sokaktaki hayvan dostlarımıza yaş mama verebiliriz. Ya da 17 yaşındaki Zeytin dostumuzda olduğu gibi onları üşürken gördüğümüzde üstlerine birer battaniye atabiliriz.” Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Üyesi ve Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi’nin gönüllü çalışanı olan Figen Aybars da, “Benimle birlikte gönüllü olarak çalışan on beş kişi daha var. Dönüşümlü olarak hayvanların gezdirilmesinde, bakımında ve sahiplendirilmesinde yardım ediyoruz. Burada yapılamayan tedavilerin dışarıda yapılmasına destek oluyoruz. Burada yavruları olan annelerimiz ve çok yaşlı hastalarımız var. Onlar için ihtiyaç listesinde yazılı olan malzemeler çok yararlı oluyor. Yaşlı ve bakıma muhtaç hayvanlarımızda yatak yaraları olmaması için altlarına havlu gerekiyor. Kedilerin bakımı için de gazeteye çok ihtiyacımız oluyor.” dedi. 

Etiketler; #sokak hayvanları #barınak #satın alma #sahiplen #gönüllüler
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