İDEA Kadıköy’de DA(YA)NIŞMA oyunu

Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerce 2007 yılından beri kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nın bu yılki teması “Vatandaş katılımı, Danışma ve Dayanışma” olarak belirlendi. Yerel demokrasinin gelişmesi amacıyla gerçekleştirilen haftada Avrupa Konseyi, 12 Yıldız Şehri unvanına uygun şehirleri belirliyor.

Kadıköy Belediyesi, projeye geçtiğimiz günlerde hizmete açılan ortak çalışma mekanı İDEA Kadıköy’de gerçekleşen DA(YA)NIŞMA oyunu ile katıldı. Oyunda bir refakatçi eşliğinde dört takıma ayrılan katılımcılar İDEA Kadıköy’den yola çıkarak Moda’yı gezdi. Rota belirlemeden semti dolaşan grupların yol/ yön seçimlerini neye göre yaptıkları refakatçiler tarafından not alındı. Uğrama noktalarını içeren listelerde bazı uğrama noktaları belirtilmeyerek boşluk bırakıldı ve bu kısımlarda uğranacak noktayla alakalı bir bilmece/soru soruldu. Uğrama noktaları bitirildikten sonra gruplar İDEA Kadıköy’e geri döndü ve kendi rotalarını açıkladı.

Oyunun sonunda refakatçiler grupların davranışlarını açıkladı ve farklı yaş gruplarının Moda’yı nasıl algıladığına dair haritalar üzerinden kısa sunumlar gerçekleştirdi.