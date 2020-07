“Her Yer Çocuk” etkinlikleri dayanışmayla sürüyor

Her Yer Çocuk yaz etkinlikleri bu sene Kadıköy’de yüz yüze yapılamayacak. Etkinliği düzenleyen ekip ise çocuklara ulaştırmak üzere bir ihtiyaç listesi hazırlayarak dayanışmayı sürdürüyor

Yaklaşık beş yıldır her sene düzenlenen Her Yer Çocuk yaz etkinlikleri Türkiye’nin birçok şehrinde devam ediyor. Kadıköy’de pandemi sebebiyle bu sene atölyeler yapılamasa da dayanışma devam ediyor. Her Yer Çocuk etkinlikleri geçen sene ilk kez Kadıköy’de Serüven Kültür’ün ve Rasimpaşa Gönüllülerinin işbirliğiyle gerçekleşmişti. Bu sene de çalışmalar sürüyor. Çocuklara ulaştırmak için bir ihtiyaç listesi hazırlayan ekip, mahallelinin de desteğini bekliyor.

Serüven Kültür’den Revşan Kortak “Her Yer Çocuk yaz etkinlikleri her yıl daha fazla ilçe ve mahalleye yayılarak büyüyor. 7-12 yaş aralığında çocuklarla, tamamen gönüllü bir biçimde atölyeler, etkinlikler ve geziler düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl bu çalışmanın Kadıköy kısmında sorumluluk alarak Fikirtepe ve Hasanpaşa mahallelerinde çocuklarla biraraya gelmiştik. Bu biraraya gelişlerimizi Yoğurtçu Parkı ve Özgürlük Parkı’nda Kadıköy Belediyesi’nin de teknik ve gönüllü desteğiyle düzenlediğimiz şenliklerle renklendirdik.” diyor.

“AMAÇ ÖZGÜR ALANLAR YARATMAK”

Korona virüsü sebebiyle bu yıl atölye ve kurs etkinlikleri yapamadıklarını söyleyen Kortak “Çocuklar için her zaman yapacak bir şeyler olacağını düşünerek tekrardan yola çıktık. Sokaklarda çocuklar için oyun alanları kurmaya başladık. Kırtasiye malzemesi ihtiyacı olan çocuklar için dayanışma kampanyası başlattık. Amacımız çocukların yaratıcılığını ortaya çıkararak gelişmelerine katkıda bulunmak. Bilinçlerinin ve yeteneklerinin gelişimi için onlara özgürlük alanları yaratmak.” diyor.

Ekip, gelen malzemeleri ise önceki yıllarda iletişim halinde oldukları aileler vasıtasıyla çocuklara ulaştıracak. Ayrıca Kadıköy ve Fikirtepe’de gönüllü eğitmenlerinin olduğunu ifade eden Kortak “Bu eğitmenlerimiz dayanışma kampanyamızın yayılması ve malzemelerin ulaştırılması kısmında bize destek olacaklar. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız şenliklerde mahalle muhtarlarımızla da bilgi alışverişi halindeydik. Aileleri tanıyor olmaları şenliklerin yayılımını ve güvenirliğini sağladı.” diye ifade ediyor.

İhtiyaç listesinde el işi kağıdı, kuru boya, pastel boya, sulu boya, resim defteri, not defteri, A4 kağıdı, puzzle, masal ve hikaye kitabı yer alıyor. Malzemeleri Rasimpaşa Gönüllü Evi’ne bırakabilirsiniz.

Twitter: @HerYerCocuk / Facebook: Her Yer Çocuk