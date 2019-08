Hem dağıtıyorlar hem okuyorlar

Gazete Kadıköy, her cuma günü sabah erkenden elinize ulaşıyor. Çoğunluğu Kadıköy Belediyesi’nin dağıtım ekibi tarafından mekânlara bırakılsa da, bir kısmı da genç arkadaşlarımız tarafından ilçenin belli noktalarında elden veriliyor. Peki, sokaktan geçerken bu yerel gazeteye ulaşanlar ve sabah erkenden dağıtıma çıkanlar ne düşünüyor?

Seda ŞİLFELER / Miray DİLOVA

Mehmet Gündoğdu (Dağıtım Şefi): Dört yılı aşkın süredir bu işle uğraşıyorum. Kadıköy bölgesinde 250 noktada dağıtım merkezimiz var. Belediye binamıza, kültür merkezlerimize, kafelere, esnafımızdan da talep geldiği durumda dükkânlara stantlı gazete bırakıyoruz.

Gazetelerimiz dağıtıma cuma günleri çıkıyor. Bütün mahallelerden Gazete Kadıköy temin etmek isteyenler, belirli noktalardan gazeteyi alabilirler. Bizi aradıklarında da dağıtım noktalarına yönlendiriyoruz. Gazeteye abone olmak isteyenler de olabiliyor ama abonelik sistemimiz yok. 8 öğrenci dağıtım günü Kadıköy’de metrobüs, Boğa heykeli, rıhtım, çarşı gibi belirli noktalarda sabah vakitleri vatandaşlara bin 500 adet gazeteyi elden dağıtıyor.

Deniz KÖK (Dağıtan): Genel olarak gazete ücretsiz olduğu için talep yoğun oluyor. Bazı insanlar sadece manşet okuyup gidiyor. Ben de aldığım sayıları okuyorum ve gazeteden çok memnunum. Özellikle, Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığının ardından çıkan sayı on beş dakika içinde tükenmişti, çok yoğun bir talep vardı, yetiştirememiştik.

Fahri Can Bayraktar(Dağıtan): Gazeteye karşı insanların tepkisi güzel, Gazete Kadıköy zaten Kadıköy’de baya bilinen bir gazete, insanlar görünce mutlaka alıyorlar. Ben de takip ediyorum gazeteyi, oldukça da beğeniyorum, üniversite öğrencisinin dikkatini çekebilecek gazete. 29 Ekim gibi özel günler ve seçimden önceki ile sonraki sayılar en çok dağıtılan sayılar oluyor genelde.

Nisa Özkan(Dağıtan): Gazetenin ücretsiz olması insanları çekiyor, Gazete Kadıköy’ü mutlulukla alıyorlar. Önemli günlerdeki gazeteler çok fazla alınıyor. Ben de mutlaka kendime ayırıyorum gazeteden, özellikle kültür sanat kısmı, röportajları ve güncel haberleri okumayı çok seviyorum.

Cüneyt Erkin (Okur): Gazete Kadıköy’ü hemen hemen ilk çıktığından beri takip ediyorum. Her hafta gazeteyi alıyorum, Kadıköy hakkında her şey haber olarak çıkıyor, gazeteden çok memnunum.

Yılmaz Döner: Ben 1939 yılında Kadıköy’de doğdum, bütün gelmiş geçmiş, şu ana kadar olan şeyleri Kadıköy’de gördüm. 10 yıldır Gazete Kadıköy okuyucusuyum. Burada Gazete Kadıköy’ün yaptığı hizmet çok büyük. Çok yönlü hem Cumhuriyet için, hem geleceğimiz için hem de gelişen bir Türkiye’ye yönelik her kitleye hitap eden fevkalade bir yeri var Gazete Kadıköy’ün. Her noktaya parmak basıyorsunuz, herkesi arayıp buluyorsunuz, gerek Kadıköy’de yaşayan kişileri ön plana çıkarmak olsun, gerekse unutulmuş kültürle ilgili haberler olsun çok güzel bir şey. Her sayısı ayrı bir güzellik, örnek bir gazete sizleri de tebrik ederim.

Ahmet Kosansu: Ben 23 yıldan bu yana Kadıköy’de oturuyorum. Gazete Kadıköy’ü neredeyse 22 yıla yakındır takip ediyorum, rast geldiğim her zaman alıyorum gazeteyi, şu anki durumu da gayet iyi gidiyor.