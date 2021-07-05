Hayvanseverler ayakta: bu yasa çözüm getirmez

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan, “Hayvan hakları konusunda bir gelişme sağlamayacak, adet yerini bulsun diye yapılmış, içi boş bir yasa tasarısı ile karşı karşıyayız” diyor

Hayvan Hakları Yasama ve İzleme Delegasyonu önderliğinde bir araya gelen hayvanseverler, sokak hayvanlarını sürgün etmeyecek, evdeki hayvanlara sayı sınırlaması getirmeyecek, tüm tür ve ağır koşullardaki hayvanlara özgürce yaşama hakkı verecek çağdaş bir yasa istemiyle Kadıköy İskelesinden ses yükseltti. 1 Temmuz 2021 tarihinde TBMM’ye sunulan kanun teklifinin sorunlara çözüm getirmeyeceğini dile getiren hayvanseverler, tüm demokratik hakları kullanarak mücadeleye devam edeceklerini söylediler ve basın açıklamasında bulundurlar.

“TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI”

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Hayvan Hakları Yasama ve İzleme Delegasyonu olarak hayvanların yasal statüleri ve haklarının kanunlarla korunması için, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekse Bakanlıklar ve milletvekilleri düzeyinde yürüttüğümüz görüşme, çalışma ve lobi faaliyetlerinde ülke gerçekleri ışığında tüm tür hayvanların ağır sorunlarına çözüm taleplerimizi defalarca dile getirdik. Yasayı hazırlamakla görevli sayın milletvekilleri tarafından, taslağın çağdaş bir anlayışla hazırlandığı ve taleplerimize uyulduğu defalarca dile getirildi. Ancak 1 Temmuz 2021 tarihinde TBMM’ye sunulan kanun teklifi, hayvan hakları savunucuları için tam bir hayal kırıklığıdır ve tüm tür hayvanların sorunlarına çözüm getirmekten çok uzaktır. Evcil hayvan statüsü adı altında sahipsiz hayvanlara karşı işlenen ağır suçların da TCK kapsamında cezalanacak olması olumlu olsa da, öngörülen hapis cezalarının alt sınırının sanığın tutuklu yargılanması ya da hapis yatmasına elvermeyeceği ortadadır.”

“BİRLİK OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan, “Bilindiği üzere meclise 5199 sayılı kanunda değişiklik yapan bir teklif sunuldu. Bizler teklifin ne olacağını tahmin edebiliyorduk, o yüzden eylemi daha önceden planlamıştık. Tahmin ettiğimiz gibi hiçbir değişiklik getirmeyen, hayvan hakları konusunda bir gelişme sağlamayacak, adet yerini bulsun diye yapılmış, içi boş bir yasa tasarısı ile karşı karşıyayız. Hayvanat bahçeleri, avcılık, yunus parkları, hayvan üretimi ve satışı gibi konular hala devam ediyor, hiçbir değişiklik yapılmadı. Bu konularla alakalı taleplerimizi tekrar dile getirmek ve yasa tasarısını protesto etmek için bugün burada toplandık” dedi.

Ugan hayvanseverlere şöyle seslendi: “Birlik olmaya, her zaman olduğundan çok daha fazla ihtiyacımız var. Bu işin artık alanlarda çözülebileceğinin bilincinde olalım ve Türkiye genelinde yapacağımız eş zamanlı eylemlerde hep beraber yan yana olalım.”