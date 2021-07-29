Haydarpaşa Numune’nin yıkımına başlandı

On yıl önce yenilenmesine karar verilen tarihi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nin yıkımına başlandı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yenilenmesine 2011 yılında karar verildi. 800 yataklı olarak planlanan hastanenin inşaatına 2012 yılında başlanacaktı. Yenileme çalışmasına 10 yıl gecikmeyle, 8 katlı dahiliye binasının yıkımı ile başlandı. Ardından da cerrahi binası yıkıldı. Yıkılacak olan bölümler, faaliyet gösteren bölümlerde hizmet vermeye devam edecek.

1936 tarihinde, 225 yataklı olarak faaliyete başlayan, geniş koridorları ve yüksek tavanlarıyla tarihi bir önem taşıyan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasının da tarihi yapısına uygun olarak inşa edileceği öğrenildi.

ESKİ BAŞHEKİM GAZETEKADIKÖY’E ANLATMIŞTI

Hastanenin yıkımına karar verilen 2011 yılındaki Başhekimi Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, o dönem GazeteKadıköy’e yaptığı açıklamada, yeni hastanenin inşaatına 2012 yılında başlanacağını, 75’i yoğun bakım 200’ü onkoloji bölümünde olmak üzere 800 yataklı olacağını, bünyesinde 30’dan fazla ameliyathane barındıracağını söylemişti.

“SAĞLIK HİZMETİ AKSAMADAN VERİLİYOR”

Şu anki Başhekim Prof. Dr. Aytekin Kaymakcı da çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim Hastanesi bünyesinde 1963 ve 1976 yıllarında yapılmış olan ve yıkım kararı bulunan dahiliye ve cerrahi binalarının yıkımı başlamıştır. Tedbiren yıkılan binaların bitişiğinde olan Vehbi Koç binasındaki acil servis ve yoğun bakım yatakları diğer sağlam binalara geçici olarak taşınmıştır. Acil servis ve yoğun bakım hizmetleri diğer binalarımızda yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza her türlü sağlık hizmeti 7/24 saat aksamadan verilmektedir. Yıkılan binaların yerine tarihi binaya uygun yeni projemiz bulunmaktadır.”