Haydarpaşa kitabı için makale çağrısı

Haydarpaşa Garı ile ilgili kitap hazırlayan Kadıköy Belediyesi Akademi bir açıklama yaparak, kitapta yayımlanmak üzere Haydarpaşa’yı konu edinen makale isteğinde bulundu

Kadıköy Belediyesi Akademi, kentin tarihi simgelerinden biri olan Haydarpaşa Garı için kitap hazırlıyor. Haydarpaşa Garı üzerine çalışmalar yapan sosyolog Ayça Yüksel’in editörlüğünü üstlendiği kitapta Haydarpaşa’yı konu edinen sosyal bilimler ve mimarlık alanlarında araştırma makaleleri yer alacak. Sosyal medya ve internet sayfası üzerinden makale çağrısında bulunan Kadıköy Belediyesi Akademi şu açıklamayı yaptı: “Bu kitapla, Haydarpaşa Garı merkezde olmak üzere Haydarpaşa’yı mekânsal özellikleri temelinde disiplinlerarası bir yaklaşımla irdelemek hedefleniyor. Gar, yalnızca Kadıköy veya İstanbul için değil tüm Türkiye için tarihsel, kültürel ve sosyolojik anlamda önemini korumaktadır. Nitekim pek çok akademik araştırmaya, projeye, kitaba, filme konu oluşturmayı sürdürmektedir. Kadıköy Belediyesi Akademi olarak Haydarpaşa’yı değerlendirecek bir kitap hazırlamayı, yukarıda özetle değindiğimiz farklı gerekçeler nedeniyle önemli buluyoruz.”

Yayın için yapılacak başvuru süreci ve şartları şu şekilde:

Mekân, mimari, sendikal mücadele, kentsel muhalefet, sinema, arkeoloji alanlarında hazırlanan araştırma, vaka incelemesi, analitik metinler ve veri analizi formatlarından birine odaklanan en az 250 en çok 500 kelimeden oluşan özetlerden oluşan başvurular, 23 Mart 2020 tarihine kadar akademi@kadikoy.bel.tr adresine gönderilebilecek. En az 3 bin, en fazla 4 bin 500 kelimeden oluşan makale tam metinlerinin 30 Nisan Perşembe günü teslim edilmesi gerekiyor.