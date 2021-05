Hayatın ve aşkın çıkmaz sokakları

Hayat Çıkmazı ve Love Çıkmazı adını verdiği projeleriyle sokak tabelalarını dijital ortamda yeniden yorumlayan tasarım sanatçısı Cihat Kablan hayatın ve aşkın yarattığı sorunları tiye alıyor

Tasarım sanatçısı Cihat Kablan, son günlerde Instagram hesabı üzerinden yüzleri güldüren işlere imza atıyor. İstanbul’un farklı ilçelerindeki ve özellikle Kadıköy’deki sokak tabelalarını yeniden yorumlayan Kablan, sokak isimlerinin yerine içinden geçenleri yazıyor. Hayat Çıkmazı ve Love Çıkmazı adını verdiği projeleriyle sosyal medyada binlerce beğeni alan Kablan hayatın ve aşkın yarattığı sorunları tiye alıyor. “Zamanla bu tabelalar sokağın ruhunu taşıyan gerçek sokak tabelalarına dönüştü.” diyen Kablan ile sokakları ve Kadıköy’ü konuştuk.

Sokak tabelalarını yeniden yorumlamaya ne zaman başladınız?

Çocukluğumdan bu yana dijital dünya benim için ne kadar önemli olsa da gezmeyi, keşfetmeyi, üretmeyi hep çok sevdim. 2018 yılında sürrealist posterler ve dijital kolajlar üreterek başladım. Proje zaman içerisinde dijital video içerikleriyle zenginleşmeye başladı. 2020 yılında ise posterlerle içerikler bir araya geldi. 2021 yılı itibariyle sokak tabelalarına başladım. İnsanlardan aldığım olumlu geri dönüşler projenin yayılmasını sağladı.

Bu projeye başlama sebebiniz neydi? Salgından etkilenmiş olabilir misiniz?

Kendimizle baş başa kaldığımız bir dönemdeyiz. Duygularımızla filtresiz olarak yüzleşiyoruz. Zora geldiğimizde kaçamıyoruz çünkü zorunlu olarak evlerimizdeyiz. Hepimizin hayatla ilgili farklı çıkmazları var ve doğrusu bunları paylaşmak konusunda çok çekimseriz. Projeyi ortaya çıkaran kıvılcım bu oldu.

Hayat ve Love Çıkmazı adını verdiğiniz iki proje var. Bunlardan bahseder misiniz?

İlk aşamada dijital olarak tasarladığım sokak tabelalarının hayata dokunduğunu gördüm. Hayat Çıkmazı adını verdiğim sokakta hayat sorunlarımızı, Love Çıkmazı sokağında ise ilişki problemlerimizi tiye alıyorum. Zamanla bu tabelalar sokağın ruhunu taşıyan gerçek sokak tabelalarına dönüştü. Bugün ne hissediyorsak ya da ne konuşmak istiyorsak geçmişte o sokakta bunun yaşanmışlığı var. Bugün gezdiğimiz her sokakta gerçek hikayeler var.

“KADIKÖY İLHAM KAYNAĞIM”

“Çocukluğumdan beri en çok sokaklarda mutlu oldum, en güzel anıları sokaklarda yaşadım ve iyiyi kötüyü sokaklarda öğrendim. Sokak benim için bitmek bilmez bir keşif alanı. Hayatımın büyük bir kısmı ise Kadıköy sokaklarında geçti. Bu yüzden Kadıköy ana ilham kaynağım.”

KAMYON ARKASI YAZILARI...

İçerikleri nasıl oluşturuyorsunuz?

İçeriklerin temelde hayatla şekillendiğini söyleyebilirim. Sayısız kaynaktan beslenerek üretiyorum. Bazen tabelalara, arabesk ruhu taşıyan bir kamyon arkası söz yazıyorum. Zaman zaman hissettiğim ve insanlarda gözlemlediğim bir duygu durumunu yansıtıyorum. İlişkilerle ve hayatla ilgili harekete geçiren, motivasyon temelli içerikler bir zenginlik katıyor. Eğer çok beğendiysem ve insanların da sevebileceğini düşündüysem dikkatimi çeken bir şarkı sözü ya da viral bir içeriği tabelalara yerleştiriyorum.

Sokak tabelaları ile çalışmak nasıl hissettiriyor?

“Gezmek” ve “keşfetmek” projenin büyük bir parçası. Özellikle bazı sokak isimleri, o sokakta yaşanılan hikayelerle ilgili önemli ipuçları verebiliyor. Kadıköy Moda’da uzanan Cemal Süreya sokak bunlardan biri. Usta şairin bir dönem burada yaşadığını tahmin etmek çok zor değil. Bu keşif ise projenin benim açımdan en keyifli parçası. Sokaklarda iz sürmeyi seviyorum. İnsanların alıştığı ve bu yüzden tepkisizleştiği detaylara yeni ve meraklı bir gözle bakmak da diyebiliriz buna. O sokakta yaşanan binlerce anı var ve bugün üzerine yazılan bir motto ile yine binlerce insana ulaşıp hafızalarda yer edinebiliyor.

Çalışmalarınıza güzel tepkiler veriliyor, bunun sebebi nedir?

Yaşadığımız bir duyguyu başka insanların da yaşadığını bilmek, kendimizde gördüğümüz bir zaaf veya düşüncenin bir başkasında da olduğunu fark etmek insanları harekete geçiyor ve bunlara başka bir açıdan bakabilecekleri bir iletişim alanı yaratıyor. Bazen kızıyoruz, bazen dalga geçiyoruz, bazen eleştiriyoruz, bazen sorunları bir kenara bırakarak eğleniyoruz.

İçimizdeki merak duygusunu hayatımızın bir parçası haline getirmeyi başarmalıyız. Çünkü bu his, bizi her zaman, her durumda harekete geçirme gücüne sahip. Daha çok görüp, daha çok keşfedip, daha çok paylaşacağız. Hayatı sokaklarda -benim için en çok Kadıköy sokaklarında- aramaya ve paylaşmaya devam edeceğiz.

Kablan'ın çalışmalarını buradan takip edebilirsiniz.