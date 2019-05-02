Haklarını oyunla öğrendiler

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi'nin düzenlediği Çocuk Hakları Atölyesi'nin misafiri olan çocuklar, öğrendi, üretti, paylaştı ve eğlendi.

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Dumlupınar ve Fikirtepe Mahallesi'nde oturan 10-12 yaş arası 25 çocuğu Çocuk Hakları Atölyesi için misafir etti. Atölye öncesi merkezi gezen ve merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, tanışma etkinliği için isimlerini yazdıkları ve sevdikleri hayvanların, çiçeklerin ya da destekledikleri spor kulübünün amblemini çizdikleri yaka kartları hazırladı. Çocuklar etkinlikte birbirleriyle, Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi''nde görevli çalışanlarla ve farklı üniversitelerin sosyal hizmet bölümü son sınıfında okuyan ve Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde staj yapan üniversite öğrencileriyle tanıştı.

Tanışma etkinliğiyle üniversite öğrencilerini abla ve abi olarak benimseyen çocuklar, atölyeye daha çabuk uyum sağladılar. Abileri ve ablaları da atölye boyunca onlar için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Yaratılan sıcak ve samimi ortamda müzik eşliğinde oynanan şapka oyunuyla şiirler okundu ve şarkılar söylendi.

Çocuk hakları kitapçığının hediye edildiği atölyede tekerlemeye benzeyen sözlerden şarkı yazan ve söyleyen çocuklar, eşitlik, sağlık ve eğitim hakkı hakkında da oyun yazdı ve yazdıkları oyunu sahneledi.

Sek sek oynadılar, haklarını öğrendiler

Kız çocuklarının okuma hakkının ve kadınların ve engellilerin iş hakkının özellikle üzerinde durulduğu oyunların ardından çocuklar, Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi''nin bahçesinde hem sek sek oynadılar hem de haklarını öğrendiler. “Kadıköy Belediye Başkanı olsaydın çocuklar için neler yapardın?” sorusunun yer aldığı panoya “Okullar açardım”, “Parklar kurardım”, “Çocuklara uygun eşyaları ücretsiz yapardım” gibi farklı cevaplar yazan ve el boyaması yapan çocuklar atölye süresince üretti, paylaştı, öğrendi ve eğlendi.