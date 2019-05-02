Haftalık Bağımsız Gazete 03 Mayıs 2019
Kültür Sanat
Ta içimize...
Ta içimize...
Yazı Dizisi
Erdal Öz: Deniz Gezmiş anlatıyor
Erdal Öz: Deniz Gezmiş anlatıyor
Gündem
Bahçeli evlerin semti Koşuyolu
Bahçeli evlerin semti Koşuyolu
Kültür Sanat
Resimleri üçüncü boyuta taşıyan sanatçı
Resimleri üçüncü boyuta taşıyan sanatçı

Haklarını oyunla öğrendiler

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi'nin düzenlediği Çocuk Hakları Atölyesi'nin misafiri olan çocuklar, öğrendi, üretti, paylaştı ve eğlendi.

Haklarını oyunla öğrendiler
Seyhan Kalkan Vayiç

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Dumlupınar ve Fikirtepe Mahallesi'nde oturan 10-12 yaş arası 25 çocuğu Çocuk Hakları Atölyesi için misafir etti. Atölye öncesi merkezi gezen ve merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, tanışma etkinliği için  isimlerini yazdıkları ve sevdikleri hayvanların, çiçeklerin ya da destekledikleri spor kulübünün amblemini çizdikleri yaka kartları hazırladı. Çocuklar etkinlikte birbirleriyle, Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi''nde görevli çalışanlarla ve farklı üniversitelerin sosyal hizmet bölümü son sınıfında okuyan ve Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde staj yapan üniversite öğrencileriyle tanıştı.

Tanışma etkinliğiyle üniversite öğrencilerini abla ve abi olarak benimseyen çocuklar, atölyeye daha çabuk uyum sağladılar. Abileri ve ablaları da atölye boyunca onlar için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Yaratılan sıcak ve samimi ortamda müzik eşliğinde oynanan şapka oyunuyla şiirler okundu ve şarkılar söylendi.

Çocuk hakları kitapçığının hediye edildiği atölyede tekerlemeye benzeyen sözlerden şarkı yazan ve söyleyen çocuklar, eşitlik, sağlık ve eğitim hakkı hakkında da oyun yazdı ve yazdıkları oyunu sahneledi.

Sek sek oynadılar, haklarını öğrendiler

Kız çocuklarının okuma hakkının ve kadınların ve engellilerin iş hakkının özellikle üzerinde durulduğu oyunların ardından çocuklar, Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi''nin bahçesinde hem sek sek oynadılar hem de haklarını öğrendiler. “Kadıköy Belediye Başkanı olsaydın çocuklar için neler yapardın?” sorusunun yer aldığı panoya “Okullar açardım”, “Parklar kurardım”, “Çocuklara uygun eşyaları ücretsiz yapardım” gibi farklı cevaplar yazan ve el boyaması yapan çocuklar atölye süresince üretti, paylaştı, öğrendi ve eğlendi.

Etiketler; #Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi #çocuk hakları atölyesi
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.