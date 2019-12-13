Görmek için yaklaşmalısın

Kadıköylü Erhan Karaca’nın Kadıköy sokaklarında çektiği 800 görüntüden oluşan kısa filmi dikkat çekiyor

Simge KANSU

Kadıköy’de yaşayan müzik öğretmeni Erhan Karaca, yaklaşık 5 aydır üzerinde çalıştığı “Kadıköy” konulu gezi videosunu tamamladı. 17 yıldır müzikle uğraşan ve 4 farklı grupla 22 ülkede sahne alan Karaca, aynı zamanda fotoğraf ve video çekimleriyle ilgileniyor. Sanatın her dalına ilgi duyduğunu söyleyen Karaca, “Yaşadığım yer olan Kadıköy hakkında bir gezi videosu çekmek uzun süredir aklımdaydı” dedi.

Kendisiyle, yaşadığı yer olan Kadıköy’de biraraya geldik ve video çalışması hakkında konuştuk.

Bize videonun oluşum aşamasından bahseder misiniz?

Öncelikle kafamdaki Kadıköy figürünü ortaya çıkardım. Kadıköy’de bulunan boğa heykeli, Haydarpaşa Garı gibi ikon yerleri belirledim. Sonra bunların hepsini ana başlık altında toplayarak konulara böldüm. Kahve içen, dans eden, keman çalan insanlar gibi… Kadıköy’ün her yerini gezerek, konular için uygun noktaları keşfettim. Kadıköy’ün sokakları çok zengin ve her yerinin farklı bir dokusu var. Kamerayı elime alıp gezdiğim zaman onlarca konu ve görüntü ortaya çıkıyor. Videoda çok fazla sahne var. Bu proje için yaklaşık 800 video çektim. Hem Kadıköy’ü tanıdığım içim hem de Kadıköy’de yaşadığım için kolay ve zevkli bir iş oldu. Daha önce hiç kurgusal bir iş yapmadım o yüzden bu gezi videosuna ilk deneyimim diyebilirim.

Bakmak ve görmek aynı şey değildir. Bakıyoruz ama maalesef görmüyoruz. Elimde kameramla sokakları gezerken her şeye ve her yere alıcı gözüyle bakmaya başladım. Bu sayede Kadıköy’ü yeniden keşfettim ve daha yakından tanıma fırsatı yakaladım.

Gezi videonuzda Can Temiz(Müzisyen), Murat Akkoyunlu(Oyuncu), Ayşe Özgürdal(Oyuncu, Yazar), Cenk Ünnü(Müzisyen) gibi ünlü isimler de yer alıyor. Onlarla nasıl iletişime geçtiniz?

Kadıköy’de yaşayan ünlü isimleri araştırdım ve onlarla beraber videonun daha renkli olacağını düşündüm. Model grubunun kurucusu olan Can Temiz benim arkadaşım. Onunla beraber şu an müzik yapıyoruz. Aynı zamanda müzisyen olarak çok beğendiğim bir isim. O yüzden bu videoda yer almasını istedim. Diğer isimlere sosyal medya üzerinden ulaştım ve projemi anlattım. Onlar da kabul ettiler. Benim için de farklı bir deneyim oldu.

Diğer tanıtım videolarından farklı olarak sizin videonuzda hep yakın plan çekimler var. Neden böyle bir teknik tercih ettiniz?

Bu dar açı çekimlerin amacı, insanlar bir eylem üzerindeyken onlara odaklanmak. Çoğu videoda şehrin geniş dokularını görüyoruz. Ama bizler yolda yürürken bu açılarla görmüyoruz veya şehre tepeden bakmıyoruz. Biz bir noktaya bakarken sadece oraya odaklanırız yani baktığımız şeyi geniş açıyla görmeyiz. Ben hep çekimlerimi insanların görebildiği açılardan yaptım. Videonun adı da aslında buradan geliyor: Görmek İçin Yaklaşmalısın.

Bu videonuzu izleyen insanlardan nasıl yorumlar aldınız?

Şimdiye kadar çok beğenildi. Videomu izleyenler, tekniğimi ve çekimlerimi başarılı buldular. Kadıköy sanatın ve insanın buluştuğu bir yer. Kadıköy’ün kültürel yapısını ve insanlarını seviyorum. Sokağa çıktığım zaman her saatte kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum. Bence bunların hepsi görüntülere yansıdı diyebilirim. Ayrıca aldığım olumlu geri dönüşler, beni başka işler yapmak için cesaretlendirdi.