Gönüllülerde bu hafta...

Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinden haftanın etkinlikleri

Erenköy’den Eğitim Projesi

Erenköy Gönüllüleri Eğitim ve Gençlik Komitesi, Tomurcuk Vakfı’nda eğitim gören çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak amacıyla bir proje geliştirdi ve Kalamış’ta 20 kişilik katılımla sabun yapım atölyesi gerçekleştirdi. Projeye destek veren okul koordinatörü Arzu Turan ve Eğitmen Can Duru’nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte hem hoş vakit geçirip hem de el becerisi ürünler yapmanın keyfini yaşayan çocuklar, öğretmenleriyle birlikte katıldıkları atölye çalışmasından mutlu bir şekilde ayrıldı.

Gönüllüler Çocuk Köyünde

Göztepe Gönüllüleri Çocuk komitesinin düzenlediği Nesin Vakfı Çatalca Çocuk Köyü gezisi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Eğitim olanaklarından yoksun çocukların topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayan vakfa destek amacıyla düzenlenen ziyarette çeşitli ihtiyaç maddeleri ilgililere teslim edildi.

Suadiye’den Kitap Bağışı

Suadiye Gönüllüleri, Kütüphane Haftası nedeniyle, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği’nde bulunan kütüphaneye 3 koli kitap bağışladı. Gönüllüler, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali’ye, ekibine ve emeği geçen tüm bireylere teşekkür etti.

Demans ve Alzheimer

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler Komitesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlediği ve yoğun ilgi gören konferansın konuğu Nöroloji Uzmanı Dr. Taner Seleker oldu. Demans ve Alzheimer hastalığının teşhis ve tedavi yöntemlerini oluşturduğu interaktif bir sohbet ortamında anlatan Seleker, “Demans bir hastalık değildir, kişinin entelektüel ve sosyal yeteneklerinin, günlük yaşamını etkileyecek şekilde kaybıdır, Alzheimer hastalığı ise, temelini yakın bellek bozukluğunun oluşturduğu, Demans’a yani bunamaya neden olan hastalıklardan sadece biridir. Alzheimer ileri yaşta başlar. Hastalığı tümden yok edici tedavi ve ilerleyişini mutlak durdurmak mümkün değildir. Yapılacak tedavi, bulguların kötüleşmesini yavaşlatmak, davranış bozukluklarını düzeltmek ve komplikasyonların önlenmesine yöneliktir.” dedi. Taner Seleker, konferansın ikinci bölümünde izleyicilerin sorularına detaylı olarak cevap verdi.

Fenerbahçe’den Huzurevi Ziyareti

Fenerbahçe Gönüllüleri Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri ve dijital fotoğrafçılık kursiyerleri fotoğraf ve grafik eğitmeni Ahmet Tanju önderliğinde Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ekip burada huzurevi sakinleri ile hem sohbet etti hem de fotoğraflarını çekip kurum yetkililerine teslim etti.

Atlantik’ten Pasifik’e Sanat ve Uygarlık

Fenerbahçe Gönüllüleri Yazar Coşkun Faik Kavala’yı konuk etti. Kavala, Akdeniz, Çin, İran ve Kuzey Afrika kültür ve sanatı hakkında bilgi verirken Atlantik’ten Pasifik’e kadar dünya sanat ve uygarlık tarihine ışık tutmuş oldu.

Beslenme ve Egzersizin Önemi

Fenerbahçe Gönüllüleri Prof. Dr. Nuri Çağlar’ı konuk etti. Kalp hastalıkları ve kalp sağlığını korumanın yolları hakkında bilgi veren Çağlar, sigara, alkol ve stresten uzak durmayı, her besinden yeterince tüketerek bol yürüyüş ve egzersiz yapmayı tavsiye etti.

Kısıtlı Bütçeyle Sağlıklı Beslemek

Fikirtepe Gönüllüleri, Bir İZ Derneği ile birlikte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Beyhan Bulgurlu’yu konuk etti. Bulgurlu, çocukları kısıtlı bütçeyle sağlıklı beslemek, beslenmede doğru bilinen yanlışlar, birbirini dengeleyen besinler konularında bilgiler verdi.

Aile ve Sistem Dizimleri Terapisi

Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi’nin düzenlediği etkinliğin konuşmacısı Bireysel Danışman Hilal Manioğlu oldu. Manioğlu, “Burada sadece kendimizin değil bağlı olduğumuz tüm sistemin kolektif bilinçaltını görebiliriz. Sistemi ayakta tutan temel unsur dengedir.” dedi.

Bostancı’dan Kapadokya Gezisi

Bostancı Gönüllüleri Kültür Sanat komitesi öncülüğünde Kapadokya gezisi düzenledi. Hacı Bektaş Veli Türbesini ziyaret eden gönüllüler gezide Ihlara vadisi, Derinkuyu yer altı şehri, Uçhisar kalesi, Güvercinlik vadisi, Avanos çanak çömlek atölyesi, Onyx taş atölyesi, Göreme açık hava müzesi, kiliseler, şarap mahzenleri, halı yapım atölyeleri, Ürgüp ve Göreme’yi görme fırsatını buldular. Gönüllüler ayrıca, İnsan Hakları Toplumsal Duyarlılık ve Engelli Komitesi organizasyonuyla Türk Polis Teşkilatının 174.yılı dolayısıyla Bostancı Polis Merkezini ziyaret etti.

Doğayla Buluşma

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci komitesinin düzenlediği doğa etkinliğinde TEMA Vakfı Eğitmeni Tamer Aner, Nevzat Ayasbeyoğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerine Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesini gezdirdi. Daha sonra duyularını çalıştırarak doğayı kolay algılamalarını ve tanımalarını sağlamak için doğa oyunları oynattı. Öğrenciler sınıf sıralarından sahaya indi ve doğayla buluştu.

Gönüllülerden Müze Ziyareti

Merdivenköy Gönüllüleri Atatürk ve ailesinin 1912-1919 yılları arasında yaşadığı Akaretler’de bulunan Mustafa Kemal Müzesi’ni gezdi. Sonrasında gönüllüler Modern Müze’de bulunan Yıldız Moran ‘Bir Dağ Masalı’ sergisini ziyaret etti. Etnolog Sabiha Tansuğ ile Anadolu giyim kültürü üzerine sohbet ettiler.

Moda Gönüllüleri İznik’te

Moda Gönüllüleri İznik gezisi düzenledi. Gönüllüler gezide çini atölyelerini, İznik gölünü ve tarihi yerleri gezip gördüler.

THM Korosu’nden Keyifli Konser

Rasimpaşa Gönüllü Evinin, Şef Şendoğan Karadeli yönetimindeki Rasimpaşa Gönüllüleri Türk Halk Müziği Korosu, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesinde birbirinden güzel seslerle her bölgeden eserler sundu. Coşkuyla izlenen konser dinleyicilerin de halay çekmesiyle sona erdi.

Neden Rüya Görürüz?

Zühtüpaşa Gönüllüleri Rüya Analisti Psikanalist Ahmet Öztürk’ün konuk olduğu “Neden Rüya Görürüz?” konulu seminer düzenledi. Etkinlikte konuşan Öztürk; “Rüya zihnimizi her şekilde meşgul eder. Uyandığınızda hatırladığınız tüm ayrıntılar her yönüyle eşsiz değere sahiptir. Rüya görmemize sahip olan yine gözlerimizin açık olduğu aktif yaşamdır. Kişiliğimize uygun olmayan tüm olayların kayıtları bu arada gerçekleşir.” dedi.

Bilinçaltını İkna Et

Zühtüpaşa Gönüllüleri Psikolog Buket Elbeyoğlu’nun konuk olduğu ‘Bilinçaltını İkna Et’ isimli söyleşi düzenledi. Elbeyoğlu, kendini ifade edememe ve özgüven problemleri, değersizlik duyguları, fobiler, pişmanlıklar, geleceğe dair endişeler, korku ve kaygılar konularında gönüllüleri bilgilendirdi. Elbeyoğlu ayrıca sürekli tekrarlanan olumsuz düşüncelerin olumsuz sonuçlarının olacağını bu sebeple olumlu düşüncelere sahip olunması gerektiğini belirtti.

Atatürk ve Parapsikoloji

Rasimpaşa Gönüllüleri, Öğretim Görevlisi Ayşen Arıç’ın konuk olduğu “Atatürk ve Parapsikoloji” konulu söyleşi düzenledi. Arıç yaptığı sunumda Atatürk’ün dehasından ve öngörülerinden bahsetti.

Matrix ve Tasavvuf

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Araştırmacı Yazar Gürdal Öztürk tarafından ‘Matrix ve Tasavvuf’ isimli seminer verildi. Seminerde, Matrix filminin hayal ürünü olmadığı, tasavvuf felsefesi üzerine kurgulandığı anlatıldı. Filmin çeşitli bölümleri gösterilerek, tasavvufla ilgili olan mesajları yorumlandı.