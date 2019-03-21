Gönüllülerde bu hafta

Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin sağlık, söyleşi ve gezi haberleri

Gönüllüler Çanakkale’de



Moda Gönüllüleri 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla ‘Çanakkale Şehitlikler’ gezisi düzenledi. Gönüllüler, ülkeyi bağımsızlığa kavuşturan Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli yere sahip Çanakkale Savaşı’nın geçtiği yerleri gezdi ve şehitlikleri ziyaret etti. Rehber eşliğinde tarihi bilgiler de aldılar.

Çanakkale Zaferi ve Atatürk Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşen Arıç’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Çanakkale Zaferi ve Atatürk’ konulu bir seminer verildi. Ayşen Arıç, Atatürk ilkelerinin oluşturduğu Kemalizm ideolojisinin ne olduğu ve bu ideolojiyle kazanılan Çanakkale Zaferini anlattı.





18 Mart Anması



Feneryolu Gönüllüleri Çocuk Komitesi öncülüğünde, Gönüllü Evinde eğitim gören çocuklar için 18 Mart Çanakkale zaferini kutlama ve şehitlerini anma etkinliği düzenledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik tarih öğretmeni Savaş Yıldırım’ın Çanakkale Zaferinin önemini anlattığı sunum ile devam etti.



Çanakkale Zaferi ve Atatürk

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşen Arıç’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Çanakkale Zaferi ve Atatürk’ konulu bir seminer verildi. Ayşen Arıç, Atatürk ilkelerinin oluşturduğu Kemalizm ideolojisinin ne olduğu ve bu ideolojiyle kazanılan Çanakkale Zaferini anlattı.



Kriton Curi TSM Korosu Kıbrıs’ta



Şef Caner Bakır yönetimindeki Kriton Curi Gönüllüleri Klasik Türk Sanat Müziği Korosu, Kıbrıslı Türk Kadınlar Birliği’nin davetlisi olarak gittiği Kıbrıs’ta konser verdi. Konserde Kıbrıs türküleri ve kadın bestekârların eserleri seslendirildi. Konser sonunda Kıbrıslı Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun çiçek takdim ederken Kriton Curi Gönüllüleri TSM koro başkanı Nilay Toraman Türk Kadınlar Birliği’ne plaket takdim etti.



Fenerbahçe TSM Konser Verdi



Şef Mehmet Özkaya yönetimindeki Fenerbahçe Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Korosu Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde bir konser verdi. Yoğun katılım olan konserde hareketli ve slow şarkılar seslendirildi. Konser ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’ marşı ile sona erdi.



Komşuluk ve Arkadaşlık İlişkileri



Feneryolu Gönüllüleri Sosyal Sorumluluk Komitesi öncülüğünde Klinik Psikolog Dilan Tepret’i konuk etti. Dilan Tepret, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinin neden zayıfladığını, fiziksel, sosyal, kişisel ve tinsel boyutlarıyla anlatarak, bireylerin mutsuzluklarını ve yalnızlıklarını, teknolojinin duyguların yaşanmasına nasıl izin vermediğini, paylaşımın yetersiz olmasını, öfke kontrolü ile nasıl baş edilebileceği konularında bilgi verdi.



Hindistan’a Farklı Bir Bakış



Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Görsel Etkinlikler Komitesi’nin düzenlediği etkinlikte yoga eğitmeni ve gezgin Hatice Cengiz, dünyanın ikinci büyük nüfusuna ve yedinci büyük coğrafi alanına sahip Hindistan’ın güney şehirlerini, gizemli tapınaklarını, tropikal meyvelerini, yerel yemeklerini, ilginç festivallerini slayt gösterisiyle anlattı.



“2 Kadın Anadolu’da”



Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Sosyal Aktiviteler Komitesi, Armağan Portakal ve Banu Tozluyurt’un katılımıyla ‘2 Kadın Anadolu’da isimli söyleşi düzenledi. Anadolu’da kimsenin bilmediği gizli kalmış yerleri, cennet köşeleri gezip ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten bu iki gezgin ilk olarak Adana’dan başlayıp sırasıyla Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Antep, Kilis, Manisa, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ı adım adım gezerek tarihi ve kültürel zenginlikleri görsel olarak anlattılar. Armağan Portakal ve Banu Tozluyurt, bu çalışmaları kalıcı hale getirmek için ‘Anadoluda iki Kadın’ adlı kitabı okuyucularla buluşturdu. Etkinlik sonunda kitapları imzaladı.



Suadiye’den Biga’ya Yardım



Suadiye Gönüllüleri, Sağlık Komitesinin öncülüğünde Çanakkale Biga Kepekli köyüne giysi, tekerlekli sandalye ve sokak hayvanları için mama gönderdi. Gönüllüler ayrıca kendi imkanları ile çiftlik kurup sokak hayvanlarını tedavi ettiren onların devamlı olarak bakımını sağlayan Gürkan Güngör’e bu duyarlılığı için teşekkür ettiler.



Zühtüpaşa 9.Yılını Kutladı



Zühtüpaşa Gönüllüleri kuruluşunun 9.yılını kutluyor. 2011 yılında Kızıltoprak bölgesinde kurulan Zühtüpaşa Gönüllü Evi bu yıla kadar mahallelinin kaynaşması için projeler üretti, kurslar, seminerler, kültürel geziler düzenledi. Çevre bilincini geliştirmeye çalıştı, kermes çalışmalarıyla öğrencilerine burslar verdi. Gönüllüler, katılımın yoğun olduğu bu özel günü misafirleriyle paylaşarak kutladılar. Gönüllü Evi Başkanı Nilgün Karatürk; “Yaşamak bir sanat, birlikte yaşamak büyük bir sanattır. Giderek artan katılımcı sayısı ile daha da güzel işler yapmayı hedefliyoruz. Günümüzü kavga etmek için değil, birleşmek birlik beraberlik olmak için harcamalıyız.” dedi.



Huzurevi Ziyareti ve Konser



Zühtüpaşa Gönüllüleri Ulusal Yaşlılar Haftası nedeniyle Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Huzurevinde, Şef Mehmet Erkoç yönetimindeki ‘Suzinak’ musiki topluluğu bir konser verdi. Zühtüpaşa Gönüllü Evi Başkanı Nilgün Karatürk;’’Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması yaşama bağlı kılınması gerekir, bu yüzden, büyüklerimizi sadece bu özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz’’ dedi.



Manyetik Terapi



Erenköy Gönüllüleri Sosyal hizmetler komitesinin düzenlediği etkinliğe konuşmacı olarak katılan Burcu Süyür, manyetik alanın önemi, manyetik terapinin, beden, zihin ve ruh sağlığı üzerindeki şifalı etkileri konusunda bilgiler verdi. İnsan bedeninin manyetik alanının korunmasının bağışıklık sistemindeki denge açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Süyür; “Manyetik terapi metabolizma üzerinde zamanla bozulan vücut dengeleri nedeni ile ortaya çıkan hasarların giderilmesi için kullanılan, mıknatıslarla alternatif destek ve manyetik alan etkileşimine dayanan fiziksel bir tedavi metodudur’’ dedi ayrıca manyetik enerjisi yüksek suyun faydalarından da bahsetti. Konukların merak ettiği soruları da detaylı olarak yanıtlayan Burcu Süyür’e teşekkür eden Gönüllü evi başkanı Nurhan Sözer, günün anısına kendisine teşekkür belgesi sundu.

