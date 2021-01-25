Girişimci kadınlara destek

JCI Kadıköy, girişimci kadınları desteklemek için “Genç Kadın Girişimciler” projesini başlatıyor. Bu projede 10 kadına eğitim ve mentörlük desteği sunulacak

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI Türkiye)’nin 24 şubesinden biri olan JCI Kadıköy, “Genç Kadın Girişimciler” projesini hayata geçiriyor. Bu projede amaç girişimci kadınları desteklemek ve büyümelerini sağlamak. Misyonlarının gençleri olumlu yönde değişimler yaratmaları için motive etmek ve liderlik yönlerini güçlendirmek olduğunu söyleyen JCI Kadıköy Başkanı Simge Gözcüler, sosyal, kültürel, kişisel gelişim gibi birçok alanda proje ürettiklerini söylüyor.

Gözcüler, “Genç Kadın Girişimciler” projesinin amacını şöyle anlatıyor: “JCI Kadıköy olarak, pandemi süreci ile birlikte olumsuz etkilenmeye başlayan İstanbul’da yaşayan genç, yeni iş kurmuş kadınların kapasitelerini artırmak ve gelişmelerini desteklemek amacı ile proje yazmaya karar verdik. Projemizin temel amacı; İstanbul’daki 18-40 yaş arası şirket yaşı 1 ila 3 yıl olan 10 kadın girişimciye eğitim ve mentörlük desteği vermektir. Pandemi süreci ile birlikte online olarak yapacağımız eğitimlerde katılımcı sayısını sınırsız tutacağız. Sadece mentörlük için 10 kadın girişimciyi belirli kriterlere göre seçeceğiz. Diğer bir amacımız; girişimci kadınlar ve potansiyel girişimci kadınlar için kadın girişimciliğin desteklenmesine yönelik farkındalık yaratmaktır.”

Türkiye’de kadınların girişimcilerin karşılaştıkları sorunların yanı sıra kadın olmalarından dolayı da farklı engellerle karşılaştıklarını söyleyen Gözcüler, “Türkiye’de kadın girişimcilerin bir kısmı, ücretli istihdam olanakları konusunda umutsuzdur ve tek gelir getirici faaliyet alternatifinin kendi işini kurmak olduğunu düşünür. Bu durumda, girişimci, iş yaşamında gördüğü bir fırsattan yola çıkmaksızın, mantık çerçevesi ve dizayn olarak zayıf bir iş fikri ile yola çıkar. Bu temelde kurulmuş olan işlerin, kuruluş sürecini izleyen kısa bir süre içerisinde piyasadan çekilme riskinin doğduğu gözlemlenmektedir. Bu durum, kurulan işletmelerin ilk yıllardaki kapanma oranlarının neden yüksek olduğunu kısmen açıklamaktadır. Kadın girişimcilerin eğitim ve mentörlük desteğinden yoksun olması ile birlikte de bu sorunlar daha çok ortaya çıkmaktadır” diyor. Simge Gözcüler, girişimci kadınlara eğitim ve mentörlük desteği vererek gelişimlerinin daha kurumsal ve sürdürülebilir olmasına yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade ediyor ve sözü şöyle sonlandırıyor: “Girişimci kadınların desteklenmesi için toplumda daha fazla farkındalık yaratmak istiyoruz.”

Projenin kayıt linkine JCI Kadıköy ve proje ortağı Arya Women’ın sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz. Projenin son kayıt tarihi ise 29 Ocak 17.00.