Gençler soruların izinden gidiyor

“Gençlerle Felsefe” seminerlerinin ilki “Soruların İzinden Giden Gençler” başlığı altında yoğun bir katılımla 19 Şubat Salı günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşti

Kadıköy Belediyesi, Alternatif Eğitim Dergisi ve Opus Noesis, gençlerin düşünmesi, sorgulaması ve sorular sorması için ele vererek, “Gençlerle Felsefe” seminerlerini başlattı. “Soruların İzinden Giden Gençler” başlığı altındaki ilk seminer Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 19 Şubat Salı günü gerçekleşti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Simten Gündeş’in de katıldığı seminere gençlerin ilgisi yoğundu.

“SORUNLAR SORGULAYARAK ÇÖZÜLECEK”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, seminerdeki konuşmasında sorgulamanın önemine vurgu yaparak, sorunların sorgulayarak çözüleceğini söyledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Simten Gündeş de felsefenin hayatına çok şey kattığını dile getirdi, “Gençler çok güzelsiniz. Size belki güzel bir dünya bırakamadık. Onun için özür diliyoruz. Ama sizler güzel bir dünya yaratacaksınız” dedi. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi Bahadır Söylemez ise bu etkinliğin deneysel bir çalışma olduğunu, programının içeriğinin katılımcılar ile birlikte oluşturulacağını ve amacın birlikte tartışmak ve konuşmak olduğunun altını çizdi.

Yapılan konuşmaların ardından iki oturum şeklinde gerçekleşen, üç salonda farklı konu başlıkları altında fikirlerin paylaşıldığı ve tartışıldığı seminer kapsamında gençler, felsefe alanında öğrenim gören lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, akademisyen ve araştırmacılarla biraraya gelme ve fikir alış verişinde bulunma fırsatı buldu. Konu başlıkları altında düşüncelerin dile getirildiği ve adeta bir soru yağmurunun yaşandığı seminerde katılımcılar, birbirlerine sorular sorarak bir tartışma havası yarattı.

FELSEFE: ÖZGÜRLÜK, MUTLULUK...

Lise öğrencisi Berfin Sarıdağ, “Felsefe benim için özgürlük ve mutluluk demek. Yapmadığım zaman üzülüyorum ve kendimi özgür hissetmiyorum.” derken Erdinç Boyacı ise “Felsefe soru sormak ve sorulara cevap vermeye çalışmaktır. Bazen soru soruyu açıyor. Zaman zaman insanı mutsuz da edebiliyor.” dedi. Zeki Eren Talas da felsefenin özgürleştirmediğine ve soruların kölesi haline getirdiğine işaret etti. Maruf Demirtaş ise felsefe hakkında şu düşünceleri dile getirdi; “Felsefe denince aklıma soru sormak geliyor. Felsefe yaptığım andan itibaren özgür değilim ve özgürleşme çabası ve sınırlar içindeyim.”

Kader gerçekten var mıdır? Sorusunu soran ve bu soruya cevap veren Ege Duyar, “Bence kader yok. İnsanların amaçları var. Ve bu amaçlar doğrultusunda yaptıkları bir şeyleri değiştirebilir.” dedi. Batu Attila da kader hakkında şunları şöyledi; “Kadere inanmıyorum. İnsan ne ektiyse onu biçer. İnsanların kaderi başarısızlıklarını kendilerine yediremedikleri anda ortaya attıkları bir şey olarak değelendiriyorum.” Alperen Cengiz, “Örneğin saçlarımı boyadım. Ama bizim toplumumuz da bu hoş görülmüyor. Toplumsal ahlaka karşı kendi kurallarımızı belirleyebiliriz.” diyerek özgür iradenin önemine vurgu yaptı. Ege Çiftçi de bir insanın özgürlüğünün başka bir insanın özgürlüğünü tehdit ettiği anda bittiğini, özgürlüğü mantıklı bir şekilde yapılan hareketler olarak tanımladığını ve örneğin Alperen’in saçlarını boyatmasının özgürlüğünü etkilemediğini ifade etti.

SORULAR HAVADA UÇUŞTU

Seminerin ilk buluşması, sorulan soruların, tartışılan konuların ve paylaşılan fikirlerin ardından bir ay sonra tekrar biraraya gelmek üzere sona erdi. Gerçekleşen seminer hakkında değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi Bahadır Söylemez, “Gençlerle güzel bir deneyim oldu. Temel amacımız biz bize bir etkinlikti. Herkes sorularıyla gelmişti. O sorular havada uçuştu, tartışıldı ve yarım kaldı. Ama devam edecek.” dedi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde beş buluşma şeklinde ve her ayın 3. salı günü gerçekleşecek olan seminerler, 18 Haziran’da sona erecek.