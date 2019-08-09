Gazeteciler, Gazete Kadıköy’ü anlattı

Gazete Kadıköy'ün 1000. sayı kutlamasına katılan Bağış Erten, Uğur Vardan, Burcu Karakaş, Orhan Erinç, Nazım Alpman, Gökhan Durmuş gazetemizi anlattı

Gazete Kadıköy, 20. yılında 1000. sayısını gazeteci dostlarıyla birlikte kutladı. Gazetede daha önce çalışan, kuruluşundan bugüne kadar emek verenler dâhil olmak üzere Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Cumhuriyet yazarı Orhan Erinç, Birgün yazarı Nazım Alpman, yazarlarımızdan Bağış Erten ve Uğur Vardan, Deutsche Welle’den Burcu Karakaş, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Basın-İş yönetim kurulundan gazeteciler, Elif Ilgaz, Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Sinan Dirlik, Haluk Kalafat gibi çok sayıda gazeteci 1000. sayı kutlamasına katıldı. Gazetecilere, gazetemizle ilgili ne düşündüklerini sorduk.

“YEREL GAZETE ÖNEMLİ MİSYON”

Bağış Erten: Ben aynı zamanda Kadıköy’de oturuyorum. Kadıköy’de oturup Gazete Kadıköy’de yazmak hem de bunun 1000’e ulaştığını duymak çok gurur verici bir şey. Kadıköy bu açıdan müstesna bir yer. Yaşam kalitesi diyorlar ben onu sevmiyorum; yaşam kültürü demeyi daha çok seviyorum. Yaşam kültürü, dokusu özel bir yer. Bunun bir gazeteyle soluk bulması da ayrı bir şey. Ayrıca şöyle söyleyeyim, medyanın bu kadar kısıldığı, hayatın bu kadar daraldığı bir yerde bir yerel gazetenin önemli bir misyon oynaması çok alışık olduğumuz bir şey değil. O yüzden uzun ömürler, 2000’i kutlamak üzere.

Uğur Vardan: Ben son 4 yılında varım galiba. Bence çok başarılı bir geçmişi var. Hali hazırda kültürüyle, sanatıyla, sporuyla modern bir gazete. Parasız dağıtılıyor ama bence paralı da dağıtılabilir. Bir boşluğu dolduruyor, bildiğimiz gazetelerin bütün işlevlerini karşılıyor.

Umarım sonsuza kadar sürer, nice nice yaşlara diyorum.

Burcu Karakaş: Ben aynı zamanda burada oturan bir gazeteciyim. Türkiye şu anda ifade özgürlüğü açısından çok zor günlerden geçtiği için bence yerel bir gazetenin 1000. sayıya ulaşması çok önemli. Aynı zamanda Kadıköy’de okuyan ve eğitimli kitle çok fazla. Gazeteye destek verdiklerini ve bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Binlerce sayıya ulaşmasını diliyorum.

Orhan Erinç: Önce şunu söyleyeyim, gazetecilik zor ama yerelde gazetecilik daha zor. Hele 7 günde bir yayınlanan gazetede çalışmak hepsinden zor. Çünkü güncelliği kaybetme riski her zaman için var, ileriyi görerek, düşünerek programlar yapmanız gerekiyor.

Ben de 1943’ten beri Kadıköy’deyim. Bu açılardan Gazete Kadıköy’ü yakından izliyorum. Daha önceki muhabirleri, yazı işleri müdürü, foto muhabiri arkadaşları da tanıyorum. Birlikte gazetecilik yaptığımız arkadaşlar da olmuştu. Tabii ekipler değişiyor. Bayrak yarışı gibi bir şey. Şimdi daha genç arkadaşlarımız görev başında. Biz gene Kadıköy’ün sorunlarını, olayları aktaran başarılı bir yerel gazete olarak görüyorum. Yaklaşık 7000 günlük bir çabanın sonucu bir gazete. 1000. sayısı hayırlı olsun, devamlı olsun. Çalışan arkadaşlarımız da kutluyorum.

“KADIKÖY’ÜN GERÇEK HABERLERİNİ YAPIYOR”

Nazım Alpman: Bir defa herhangi bir yayın organının 20. yılı ve 1000. sayısı çok çok önemli bir istikrarın göstergesi. Türkiye’de 10 sene sürmüyor demokrasi aralıkları. 10 senede bir darbe oluyor. Gazetenin 20 yıl kesintisiz sürmesi çok önemli, yerel gazete olması da önemli. Belediyenin desteklediği bir gazete olmasına karşın içi belediye başkanının kanalizasyon borularını koydu kaldırdı haberlerini değil Kadıköy’ün gerçek haberlerini yapıyor. Bütçeli bir gazete gibi çıkıyor ve gazetecilik anlayışıyla çıkıyor. Çünkü gazeteciler çıkartıyor, bu bakımdan çok önemli. Epey de gazeteci yetişti buradan. Önerim var; bedava dağıtılması yerine fiyatı 25 kuruş veya daha üzeri olabilir. Fonda toplanan para bir hayır işinde kullanılabilir. Çünkü bizim halkımızda şöyle bir şey var: para vermediği her şeyi değersiz zannediyor. Halbuki bu bir değer. Tirajı da düşmez. Kadıköy’de yaşıyorum ve gazeteyi düzenli olarak takip ediyorum. İlk sayısından itibaren çıkartan bütün arkadaşları da kutluyorum.

Gökhan Durmuş: Öncelikle tebrik ediyorum. Bu kadar istikrarla çıkabilen çok az gazete var. Özellikle yerel gazete olup ısrarla haber yayınını sürdürmesi, bir belediye bülteni olmanın ötesinde bir yayıncılık izlemesi nedeniyle tebrik ediyorum. Nice 1000’leri, nice 20,30 yılları birlikte kutlayalım. Buradaki meslektaşlarımı da ayrıca kutluyorum.