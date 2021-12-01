Fikirtepe’den İngiliz Kraliyet Müzik Okulu’na

Uzun süredir Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nde keman eğitimi alan 13 yaşındaki Hazal Tosun, İngiliz Kraliyet Akademisi'nin sınavlarına katılarak ilk sertifikasını almayı başardı

Kadıköy Belediyesi’nin önemli kültür sanat kurumlarından olan Çocuk Sanat Merkezi’nde keman eğitimi alan 13 yaşındaki Hazal Tosun, dünyanın en prestijli müzik okullarından İngiliz Kraliyet Akademisi’nin (Royal Akademi) sınavlarına katılarak ilk sertifikasını almayı başardı.

14 yılda 50 bine yakın öğrenciye eğitim veren Çocuk Sanat Merkezi’nde 7 yaşından beri keman eğitimi alan Hazal Tosun, Suadiye Gönülülleri'nin okullarına gelmesi ile kemanla tanıştığını anlattı.

“AYNI TEMPODA İLERLİYORUM”

Tosun, “Suadiye Gönüllüleri okulumuza geldiler, ‘kim keman dersi almak ister’ diye sordular. Ben de hemen atladım. Aslında müziğe başlarken kemanın ne olduğunu bile bilmiyordum. Hemen çalışmalara başladık. Keman çalmak gerçekten çok hoşuma gitti. Şu an 8. sınıfta olduğum için bir yandan lise sınavına hazırlanıyorum. Okul derslerimi de keman çalışmalarımı da hiç aksatmıyorum, hep aynı tempoda ilerliyorum. Bazen dersler çok yoğun olduğu zaman keman çalışamıyorum ama ertesi günlerde bu açığı mutlaka kapatıyorum. Bu şekilde çalışmalarımı dengelemiş oluyorum. Çalışmalarım sayesinde bu noktaya kadar geldim. Arkadaşlarım ailem çevremdeki insanlar benimle gurur duyuyorlar ve hep arkamdalar” dedi.

Sanatın her alanına ilgi duyduğunu söyleyen Tosun, “Keman çalmanın yanında resim de çiziyorum. Genel olarak sanata ilgi duyuyorum diyebilirim. İlerisi için kariyer hedefimde ise kararsızım. Sayısal okumayı çok istiyorum. Bu sebeple sayısal bir bölüm veya güzel sanatlar arasında gidip geliyorum. Keman konusunda hiçbir durma noktam yok, gidebildiğim kadar ileriye gitmek istiyorum” dedi ve şunları ekledi: “Benden bir yaş küçük kardeşim var, adı Akın. Onunla birlikte keman dersi almaya başladık fakat o sonradan bıraktı. Oysa çok güzel çalıyordu, onun da devam etmesini isterdim. Sanırım onun pek ilgisini çekmedi.”

“NEYİ İSTERSE ONU BAŞARIR”

Hazal’ın babası Turan Tosun ise kızıyla ilgili şunları söyledi: “Kızımızın müziğe olan yeteneğini farkında değildik. Benim asıl amacım çocuklarımın hobi sahibi olmalarını sağlamaktı. Boş zamanlarını verimli geçirmelerini istiyordum. Kızımı destekliyorum, her zaman onun arkasındayım. Başarıları gurur verici. Gücümün yettiği kadar, ekonomik şartlarım el verdiği kadar onun yanında olacağım. Şunu söyleyebilirim ki, Hazal neyi isterse onu başarır. Bu sebeple kızımdan her zaman ümitliyim. Kadıköy Belediyesi’ne katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Kadıköy Belediyesi’nin çocuklara yönelik bu çalışmalarını çok takdir ediyorum. Ekonomik şartlar el vermediğinden dolayı bazı durumlarda yetersiz kalıyoruz. Belediyenin bu tarz hizmetlerinin olması bizim için çok iyi oluyor.”

Hazal’ın annesi Ayşe Tosun ise, “Ailemizden böyle bir kemancı çıkması beni bazen şaşırtıyor. Hazal ile beraber büyük bir gurur yaşıyoruz. Umarım bu başarılarının devamı da gelir. Etrafımızdan Hazal ile ilgili hep tebrikler alıyoruz, bu da bizi çok gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ MÜZİK EĞİTİMİ

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Akademik ve Sanat Danışmanı / Proje Koordinatörü F.Yeşim Altınay, konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Hazal Tosun’un kemanla tanışması Suadiye Gönüllülerinden Ümit Ağan Hanımın 2016 yılında Çocuk Sanat Merkezi’ni ziyaret etmesi sonucu başladı. Ümit Ağan Hanım, Suadiye Gönüllüleri ile beraber Münevver Şefik Fergar İlkokulu’nda okuyan çocuklardan bir grup öğrenciye keman eğitimi ile başlanıp bir küçük orkestra kurulmasını istediklerini söylediler. Biz de bu konuda kendilerine yardımcı olacağımızı belirttik. Ümit Hanımla 11 keman, 6 çello’yu çocukların boyutlarına göre aldık. Seçilen 17 Öğrenciden 6 çello, 11 keman öğrencisine Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezimizde solfej eğitimine başladık. Solfej eğitiminin yanı sıra yavaş yavaş keman ve çello dersleri de başladı. Tabii ki bu öğrencilerin arasında Hazal Tosun ve kardeşi Akın da vardı.”

“HAZAL EN İSTİKRARLI ÖĞRENCİYDİ”

Hazal’ın müziğe olan tutkusunun çok yüksek olduğunu belirten Altınay, “Ümit Hanım ve Suadiye Gönüllülerinin kararı ile çalgıları çocukların çalışabilmesi için evlere vermeye başladık. Tüm çocuklar çok istekli ve gönüllüydü. Birinci yılın sonunda okullarında küçük bir konser bile verdiler. Sonrasında ara ara konserlere çıktılar. Bugüne kadar hepsi bir şekilde devam etti ama içlerinden Hazal en istikrarlı ve disiplinli olan öğrenciydi. Bu konuda ailesinin rolü çok büyük. Mümkün olduğunca çalışmaları aksatmadılar. Sanat disiplin ve ciddiyet ister. Pandemi döneminde de yine küçük bir grup ile farklı bir yerde çalışmaları sürdürdük. Ta ki online sınava kadar. Hazal, Royal Akademi keman sınavına online olarak hazırlandı. Çok düzenli çalıştı ve başarı ile sertifikasını aldı. Hazal bu fırsat eşitliğini başarı ile taçlandırdı” şeklinde konuştu.