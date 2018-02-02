Haftalık Bağımsız Gazete 02 Şubat 2018
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Felsefecilerden kediler için evler

Felsefecilerden kediler için evler
GazeteKadıköy

Kadıköy Aktiffelsefe GEA Gönüllüleri, “Dünya Gönüllüler Gününde Kalpleri Birleştirelim” sloganıyla 1 ay boyunca, okul onarımı, huzurevi ve darülaceze ziyaretleri, hayvan barınağı onarım ve temizlik çalışmaları, sokak hayvanlarına mama dağıtımı, kedi-köpek evi yapımı gibi birçok faaliyetle  kutladı.

Gönüllüler, Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle de Fenerbahçe Parkı'nda kedi evleri yaptı. Tüm kedi evleri, gönüllüler tarafından tamamı eski mobilyaların geri dönüşümüyle yapıldı ve evlerde kullanılmayan polarlar kedilerin sıcak bir kış geçirmesi için kullanıldı. 

GEA -Toprak Ana- 1994 senesinde Aktiffelsefe bünyesinde kurulmuş, tamamı gönüllü üyelerden oluşan bir arama kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubu…

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