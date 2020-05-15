“Evden adımını dışarı atmak çok güzelmiş”

Korona virüsü vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla birlikte normalleşme takvimi açıklandı. Takvim kapsamında sokağa çıkan gençler, sokak sokak gezmek, denizi izlemek ve temiz havayı solumak istediklerini anlattı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün ülkemizde olduğuna dair bilgi, 11 Mart'ta açıklanan ilk vakayla kamuoyu ile paylaşıldı. Daha sonra vaka sayılarının artmaya başlaması üzerine virüsün yayılımını engellemek adına bir dizi önlem alındı. Bu önlemler kapsamında birçok işyeri ve okullar kapatıldı; 60 yaş üstüne daha sonra 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. Vaka sayılarının azalmaya başlamasının ardından mayıs ayının ilk haftasında normalleşme adımları kapsamında bir dizi kuralın yer aldığı takvim açıklandı. Bu takvim kapsamında neredeyse iki ay evde kalan 15-20 yaş grubu arasındaki kişiler, 15 Mayıs Cuma günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Biz de Gazete Kadıköy olarak uzun bir sürenin ardından sokağa çıkan gençlerin duygu ve düşüncelerini öğrenmek için onlarla söyleştik.

“YÜRÜMEK VE DENİZİ İZLEMEK İSTİYORUM”

Üniversite birinci sınıf öğrencisi Osman Taşkın, “Evde kaldığım süre içerisinde ders çalıştım, spor yaptım ve bilgisayar oyunu oynadım. Her gün balkondan dışarıya çıkanları izliyordum ve çok üzülüyordum. Çünkü dışarıda yaptıklarım aklıma geliyordu. 2 aydan daha fazla evde kalsaydık sanırım çıldırırdım. Bu aranın verilmesi iyi oldu. Bugün bol bol yürümeyi düşünüyorum. Fenerbahçe sahilinde denizi izlemek istiyorum. Temiz havayı iyice içime çekicem” derken lise son sınıf öğrencisi Zeynep Nacar ise şunları söyledi; “Evde spor yaptım, ders çalıştım, kitap okudum, bilgisayar oyunu oynadım ve dizi film izledim. Dışarıda olmayı çok seviyorum. Onun için evde kalmak bana hiç iyi gelmedi. Kendimi çok kötü hissettim. Dışarıda olmanın kıymetini daha iyi anladım. Bugün saat 15.00'a kadar yürümek ve arkadaşlarıma neler yaptığımı anlatmak istiyorum.”

“UMARIM HAFTAYA YİNE ÇIKARIZ”

“Evde günlerim gündem takip etmek ve ders çalışmak ile geçti. Ailem ile birlikte zaman geçirmenin değerini daha iyi anladım” diyen Beyza Deniz, konuşmasını şöyle sürdürdü; “İlk vaka çıktığı zaman okuldaydık. Çok korkmuştum ve sürekli sıramı siliyordum. Sevdiklerime bir şey olur mu tedirginliğini çok yaşadım. Vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla birlikte kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Bugün sokak sokak gezeceğim.Denizi izleyerek özlem gidereceğiz. Umarım haftaya cuma yine çıkarız. Evden adımını dışarı atmak bile çok güzelmiş. O yüzden çok mutluyum.”

“SOLUĞU KADIKÖY'DE ALDI”

Güneşli'de oturan, Üsküdar'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünde okuyan, sokağa çıkma izninde soluğunu Kadıköy'de alan Kadir Toprak Karaman, evde kaldığı günlerde neler yaptığını şöyle anlatıyor; “Bol bol bilgisayar oyunu oynadım, arkadaşlarımla telefonda görüştüm ve ders çalıştım. İlk günler iyi geçti ama süre uzayınca sıkılmaya başladım. Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim. Kadıköy'ü çok seviyorum. Onun için buraya gelmek istedim. Bankta oturup denizi ve insanları izlemek istiyorum. Bir an önce bu kötü günlerin bitmesini diliyorum.”



