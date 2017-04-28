Haftalık Bağımsız Gazete 29 Nisan 2017
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Etkinlik duyuruları da artık sesli

Etkinlik duyuruları da artık sesli
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi’nin Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi, kültür merkezlerindeki etkinlikleri de sitesinden sesli duyurmaya başladı. Şimdiye kadar gönüllü seslendirmenleri sayesinde onlarca kitabı görme engelli üyeleriyle buluşturan Sesli Kütüphane, gelen talep doğrultusunda belediyenin aylık etkinliklerini de sesli paylaşmaya başladı. Görme engelli bireyler http://www.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr adresine girerek aylık etkinlik programını dinleyebilecek. 

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