KESK İstanbul Şubeler Platformu, KHK ile iş hakları elinden alınanların işlerine geri dönmesi için Kadıköy’de basın açıklaması yaptı. Dr. Egemen Cevahir, “Bizler er ya da geç döneceğiz. Türkiye’nin üniversitelerinde emek mücadelemizi vermeye devam edeceğiz” dedi

Kamu Emekçileri Sendikaları (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile iş hakları elinden alınanların işlerine geri dönmesi, haksız ve hukuksuz uygulamaların son bulması için 8 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde basın açıklaması yaptı. 10 Şubat Uluslararası Akademik Özgürlükler Günü’ne de atıfta bulunulan eylemde “KHK’lar gidecek biz kalacağız” ile “Gasp edilen haklarımızı geri alacağız” pankartı etrafında biraraya gelenler, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “İşimizi geri alacağız”, “Akademi biat etmeyecek” sloganı attı. Grup adına basın açıklamasını Kamu Emekçileri Sendikaları İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mesut Mike okudu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yayınlanan 36 KHK ile toplamda 160 bin gözaltı, 70 binden fazla tutuklama ve devlet kurumlarından 136 bin 49 ihraç gerçekleştirilmiştir. Bildiğiniz üzere sadece darbe girişimi ile ilgili olarak ve sınırlı süre için ‘tedbirler’ alınması gerekirken Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yapısını değiştirmeye dönük kalıcı düzenlemeler KHK’lar eliyle yapıldı.”

“KADROLAŞMAYA DAYALI İSTİHDAM”

“Siyasi iktidar atamalarda ve işe alımlarda güvenlik soruşturması adı verilen hiçbir hukuksal dayanağı olmayan tamamen ayrımcılık, ötekileştirme ve dışlama mantığına dayanan objektif, bilimsel ve hukuki dayanağı olmayan uygulamaları ile kadrolaşmaya dayalı istihdam politikası uygulamaktadır. Yasal olmayan, toplumun vicdanını rahatsız eden icraatların karşısında muhalif yapı ya da kurum istememektedir. Her uygulamalarını onaylayan saray soytarılarına ihtiyaç duymaktalar. Biz KESK’liler olarak bunu değiştirmek adına verdiğimiz sözün sonuna kadar takipçisi olacağız.”

“TORPİLE KARŞI DURDUK”

“10 Şubat Uluslararası Akademik Özgürlükler Günü. Ama bizim ülkemizde akademinin özgür olduğundan söz edilemez. Akademisyenlerin düşüncelerinden dolayı cezaevlerine atıldığı, akademilerde yandaş kadrolaşmanın yaşandığı, akademisyenlerin yaka paça sürüklenerek gözaltına alındığı gerçekliğini hep beraber yaşıyoruz. Akademiler özgürleşene kadar mücadelemizin süreceğini bir kez daha haykırıyoruz. Bizler kamuda güvenceli çalışmayı, torpili ve kayırmayı değil liyakatı savunduk, parçalı istihdam biçimlerine karşı durduk. Parasız, ulaşılabilir ve nitelikli kamusal hizmet mücadelesi verdik. İhraç edilen arkadaşlarımız tekrar görevlerine dönene kadar iş, ekmek ve onur mücadelemizden taviz vermeyeceğiz.”

“KUTLANACAK BİRGÜN YOK”

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğretim görevlisiyken KHK ile ihraç edilen Dr. Egemen Cevahir, basın açıklamasının ardından düşüncelerini paylaştı. Egemen Cevahir şunları dile getirdi; “İhraçlarla kendilerine göre dikensiz bir gül bahçesi yaratmaya çalışıyorlar. Bizler er ya da geç döneceğiz. Türkiye’nin üniversitelerinde emek mücadelemizi vermeye ve paylaşımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. 10 Şubat Akademik Özgürlük Günü. Ama kutlanacak bir gün yok. Dün var mıydı yoktu. Bugün de yok. Örneğin Bülent Şık hocamız insanların sağlığını etkileyecek konular hakkında açıklama yaptığı zaman yargılanıyor.”

Dr. Cevahir’in konuşmasının ardından açıklamaya katılanlara ve destek verenlere hazırlanan dayanışma çorbası dağıtıldı.



